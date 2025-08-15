لست وحدك كل الشرفاء معك في حماية الوطن..مختار جمعة يوجه رسالة للرئيس السيسي

أكد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في معركة الحفاظ على الوطن ومواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين، مشددًا على أن ما يفعله الرئيس ليس فقط لحماية مصر، بل للحفاظ على الأمن القومي والعربي والعالمي.

وفي لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، قال جمعة:"أقول للرئيس السيسي: لست وحدك، كل الشرفاء في العالم معك، ويدركون حجم ما تتحمله من أجل الوطن".

القوات المسلحة والشرطة.. درع الوطن

وأشاد وزير الأوقاف السابق بالقوات المسلحة المصرية، واصفًا إياها بأنها "خير أجناد الأرض"، مؤكدًا أن الجيش المصري ليس فيه ميليشيات أو مرتزقة، بل هم أبناء الوطن، وأن 108 ملايين مصري يقفون خلفهم.

كما وجه التحية إلى رجال الشرطة المصرية، مشيرًا إلى دورهم في فرض الأمن والتصدي لأي محاولات لزعزعة الاستقرار أو الانحراف القيمي والأخلاقي.

وأكد جمعة على أن التضحيات الحقيقية لا تأتي من ممسك العصا من المنتصف، بل من المؤمنين بقضيتهم، داعيًا الجميع إلى الاصطفاف الوطني والدفاع عن الدولة ومؤسساتها، وقال:"الوطن لنا جميعًا، ويجب أن نكون جميعًا مستعدين لفدائه بأرواحنا".