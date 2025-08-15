مصطفى بكري: 70% من مساعدات غزة عبر مصر.. 45 ألف شاحنة و18 ألف مصاب تلقوا العلاج

أعلن الإعلامي مصطفى بكري أن مصر نجحت في إدخال أكثر من 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيدًا بجهود القوات المسلحة المصرية التي قادت هذه المهمة وسط تحديات كبرى وعرقلة متعمدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أوضح بكري أن ما تم إدخاله يشمل 45,125 شاحنة محملة بأكثر من 500 ألف طن من المساعدات الغذائية والطبية، منها 368 ألف طن مساعدات مصرية، إلى جانب 132 ألف طن من دول أخرى.

كما لفت إلى تنفيذ 168 عملية إسقاط جوي بإجمالي 3,730 طنًا، وإدخال 209 سيارات إسعاف، فضلًا عن نقل أكثر من 18,560 مصابًا فلسطينيًا لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وأكد بكري أن هذه الجهود تمثل رسالة مصر للعالم بأن القضية الفلسطينية ما زالت حية في الضمير المصري الرسمي والشعبي، وستظل مصر حائط صد ضد مخطط التهجير والعدوان.