مصطفى بكري يبكي على الهواء: غزة تموت يا بشر والجوع يعذب الأطفال.. الأرصاد: نشهد آخر موجة حارة في شهر أغسطس| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

وزير الزراعة: حماية الثروة الحيوانية أولوية .. ونسير على الطريق الصحيح

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حماية الثروة الحيوانية تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن جهود التحصين والمتابعة المستمرة أسهمت في الحفاظ عليها على مدار السنوات الماضية.

تخفيضات 50% على الملابس والأحذية والحقائب | بشرى من اتحاد الغرف التجارية

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر بدأت تؤتي ثمارها، حيث تحسنت قيمة العملة المحلية وتراجعت معدلات التضخم، إلا أن الهدف الأهم هو أن يشعر المواطن بآثار هذا التحسن في حياته اليومية.



مصطفى بكري: الرئيس السيسي شدد على التزام الدولة بحرية التعبير

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على التزام الدولة بحرية التعبير واحتضان جميع الآراء الوطنية داخل المنظومة الإعلامية المصرية، بما يعزز التعددية والانفتاح الفكري، مشيرا إلى أن حرية التعبير من ثوابت الدولة، لكن لا يجب الخلط بينها وبين الفوضى الإعلامية أو التشكيك في ثوابت الدين والمؤسسات الوطنية.



اجتماع بوتين مهم.. ترامب: نعمل على تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن الاجتماع مع بوتين سيكون مهما للغاية للولايات المتحدة وروسيا.

مصطفى بكري يبكي على الهواء: غزة تموت يا بشر.. والجوع يعذب الأطفال

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الفلسطينيين يتمسكون بأرضهم رغم كل الظروف، بينما الرياح تصطدم بجدران البيوت المتهالكة والجثث ما زالت تحت الأنقاض، والبرد والجوع ينهشان أجساد المدنيين حتى يلقوا ربهم شهداء.



الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى التراجع عن خططها الاستيطانية الجديدة

حثّ متحدث باسم الأمم المتحدة، في تصريحات رسمية، الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن قرارها الأخير المتعلق بالتوسع الاستيطاني، مؤكدًا أن المضي في هذا المسار من شأنه أن يُقوّض بشكل خطير فرص تحقيق حل الدولتين، الذي يُعد أساسًا لأي تسوية سياسية عادلة ودائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

أنا في أم الدنيا.. المعارض علي حسين مهدي: حصولى على العفو الرئاسي لحظة تاريخية

كشف المعارض علي حسين مهدي، كواليس عودته مرة أخرى إلى مصر بعد حصوله على عفو رئاسي.

تنكسر السبت .. الأرصاد: نشهد آخر موجة حارة في شهر أغسطس

أكدت إيمان شاكر مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، أن 24 ساعة تفصلنا عن نهاية الموجة شديدة الحرارة وتنكسر الموجة الحارة يوم السبت المقبل .

شعبة السيارات: تراجع الأسعار ضرورة لإنقاذ موسم المبيعات الصيفي

قال اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر تُعد الشريان الأساسي لمبيعات السيارات في السوق المصرية، مشددًا على أن أي ضعف في الطلب خلال هذه الفترة ينعكس سلبًا على أداء السوق طوال العام.