أنا في أم الدنيا.. المعارض علي حسين مهدي: حصولى على العفو الرئاسي لحظة تاريخية

كشف المعارض علي حسين مهدي، كواليس عودته مرة أخرى إلى مصر بعد حصوله على عفو رئاسي.

وقال علي حسين مهدي في فيديو نشره على صفحته على فيبسبوك، :" من حدائق فلوريدا إلى حدائق أم الدنيا وأنا أسعد واحد في الدنيا لإني في مصر ".



وتابع علي حسين مهدي :" أنا غايب عن مصر منذ 7 سنوات أنا الأيام الجاية هقولكوا ليكم على تفاصيل ومفاجات وأسرار كثيرة ".

وأكمل علي حسين مهدي :" في ظل إدارة بايدن في يوليو 2024 تم التضييق علينا في أمريكا واتفصلنا عن جامعتنا وشغلنا وكان هناك مطاردة لنا ".

وتابع علي حسين مهدي :" قررت اتنازل عن الإقامة في أمريكا وأرجع إلى مصر واتوقفت في المطار عشان القضايا اللي عليا وتم احتجازي في أحد مراكز الإصلاح لمدة عام ".

وأكمل علي حسين مهدي :" حصولي على العفو الرئاسي لحظة تاريخية ".