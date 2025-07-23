قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنسيق الكليات العسكرية 2025.. رابط التقديم على الكلية الحربية والشروط
الاحتلال يعتزم هدم بيت الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى
لن يضار مواطن.. مدبولي: منصة لتسجيل طلبات توفير سكن بديل للإيجار القديم
الخارجية الروسية: قدمنا دعوة إلى الرئيس السيسي لحضور القمة الروسية العربية في أكتوبر
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان يبحثان الأوضاع في ليبيا وترسيم الحدود البحرية وحماية المقدسات
رئيس الوزراء : محطة الضبعة النووية كانت دائما حلما لكل مواطن مصري
نقف على الحياد .. «مدبولي»: نأمل أن يكون مشهد انتخابات مجلس الشيوخ ناجحًا |فيديو
الطب 74% والأسنان 73% والهندسة 65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية
مدبولي: كهرباء محطة الضبعة النووية أكثر من ضعف إنتاج السد العالي
مدبولي: معبر رفح لم يغلق ومصر قدمت 80% من مساعدات غزة واستقبلت الجرحى
هل تسقط الزكاة عن شخص مات قبل دفعها؟.. الأزهر يوضح حكم الشرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد حصولهم على فرصة جديدة| المفرج عنهم بعفو رئاسي: شكرا يا ريس.. فيديو

احدى الحاصلات على عفو رئاسى
احدى الحاصلات على عفو رئاسى
مصطفى الرماح


عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (1056) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
 

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.. وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

ومن جانبه قال احد المفرج عنهم ان الافراج كان حلم والان اصبح حقيقة ، بعد العو الرئاسي، مؤكدا انه سعيد برجوعه لأسرته مره أخرى.

وتوجهت احدى المفرج عنهم بالشكر للرئيس السيسي بعد الافراج عنها ، وحصولها على فرصة أخرى لتبدأ من جديد.

ومن جانبه قال احذ المفرج عنهم ان تعلم الكثير فى الفترة التي قضاها داخل مركز الإصلاح والتأهيل ومنها تعلم فن التطريز وذلك ما سوف يساعده فى الحياة خارج المركز.

الحماية المجتمعية الإفراج بالعفو الإفراج الرعاية السياسة العقابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب علمي علوم .. كليات تقبل من 70% في تنسيق الجامعات

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تنسيق الجامعات 2025

لو جايب 50% في الثانوية العامة.. كليات متاحة بتنسيق الجامعات

مصروفات الجامعات الأهلية 2025

من بينها القاهرة وحلوان.. ننشر مصروفات الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2025

ترشيحاتنا

أشرف زكي

حول حقوق التأليف.. نقابة المهن التمثيلية تتدخل لحل أزمة مسرحية "الخطة المثالية"

حمزة نمرة

قرار شخصي.. حمزة نمرة يطرح 3 أغنيات من ألبومه الجديد

أحمد سعد

أحمد سعد يطلق أغنية شفتشي من الوش الثاني لألبوم بيستهبل

بالصور

التهاب البروستاتا .. تعرف على الأعراض وطرق العلاج المنزلية الفعّالة

التهاب البروستاتا .. تعرف على الأعراض وطرق العلاج المنزلية الفعّالة
التهاب البروستاتا .. تعرف على الأعراض وطرق العلاج المنزلية الفعّالة
التهاب البروستاتا .. تعرف على الأعراض وطرق العلاج المنزلية الفعّالة

وجبة خفيفة تشحن طاقتك .. أهمية تناول الموز يوميًا

وجبة خفيفة تشحن طاقتك ..اهمية تناول الموز يوميا
وجبة خفيفة تشحن طاقتك ..اهمية تناول الموز يوميا
وجبة خفيفة تشحن طاقتك ..اهمية تناول الموز يوميا

محدش يعرفها.. مشروب غير متوقع يعالج متلازمة ما قبل الحيض

الحيض
الحيض
الحيض

بدون إصابات.. حريق بمخلفات بجوار سور المترو في رمسيس| صور

حريق رمسيس
حريق رمسيس
حريق رمسيس

فيديو

المتهم

ماشيين عكس .. القبض على قائدى سيارتين بحدائق الأهرام

سوزي الاردنية

نجحت بمجهودي.. سوزي الاردنية تكشف عن نتيجتها في الثانوية العامة

وزير الدفاع و يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

المزيد