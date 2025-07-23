بعد حصولهم على فرصة جديدة| المفرج عنهم بعفو رئاسي: شكرا يا ريس.. فيديو



عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (1056) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.



يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.. وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

ومن جانبه قال احد المفرج عنهم ان الافراج كان حلم والان اصبح حقيقة ، بعد العو الرئاسي، مؤكدا انه سعيد برجوعه لأسرته مره أخرى.

وتوجهت احدى المفرج عنهم بالشكر للرئيس السيسي بعد الافراج عنها ، وحصولها على فرصة أخرى لتبدأ من جديد.

ومن جانبه قال احذ المفرج عنهم ان تعلم الكثير فى الفترة التي قضاها داخل مركز الإصلاح والتأهيل ومنها تعلم فن التطريز وذلك ما سوف يساعده فى الحياة خارج المركز.