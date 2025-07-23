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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

راكبين دراجة نارية.. القبض على لصوص الهواتف المحمولة بدار السلام

المتهمين
المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة سرقة هاتفين محمول من أحد الأشخاص بالقاهرة.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بأنه حال إستقلاله سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى بدائرة القسم فوجئ بقيام قائد دراجة نارية بسرقة (2 هاتف محمول) بأسلوب "الخطف" والفرار رفقة آخران كانا بإنتظاره بالجهة المقابلة من الطريق.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه أضافوا بقيامهم ببيع الهاتفين لعميلهم سئ النية (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الفيوم).. تم ضبطه وبحوزته الهاتفين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية شرطة دار السلام دار السلام مديرية أمن القاهرة

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