بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو .. الداخلية: زيارة إستثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل

أعلنت وزارة الداخلية منح جميع نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل (زيارة إستثنائية) إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 23/7/2025 حتى يوم الخميس الموافق 28/8/2025 .. ولا تحتسب الزيارة الإستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء .



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

وذلك بمناسبة الإحتفال بذكرى (ثورة 23 يوليو) ، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات .