الداخلية تضبط 121 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بجميع الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية.

تمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 121848 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: “السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص”، وفحص 3364 سائقا، وتبين إيجابية 335 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 1043 مخالفة مرورية متنوعة “مخالفة تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة”، وكذا فحص 254 سائقا تبين إيجابية 20 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط 20 محكوما عليهم بإجمالى 30 حكما، كما تم التحفظ على سيارتين لمخالفتهما قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.