مصطفى بكري يبكي على الهواء: غزة تموت يا بشر.. والجوع يعذب الأطفال

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الفلسطينيين يتمسكون بأرضهم رغم كل الظروف، بينما الرياح تصطدم بجدران البيوت المتهالكة والجثث ما زالت تحت الأنقاض، والبرد والجوع ينهشان أجساد المدنيين حتى يلقوا ربهم شهداء.

وقال مصطفى بكري، باكيا خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الأطفال يتزاحمون على الفتات، والأمهات يبحثن في المستشفيات عن الدواء، بينما الجوع يعذب البشر والأرواح تغادر، ورائحة البارود تختلط بالصرخات.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الشعب الفلسطيني يقف شامخًا كزيتون القدس والخليل، رافضًا الانحناء للعاصفة، وباقيًا صامدًا رغم الموت والحرائق.