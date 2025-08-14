شعبة السيارات: تراجع الأسعار ضرورة لإنقاذ موسم المبيعات الصيفي

قال اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر تُعد الشريان الأساسي لمبيعات السيارات في السوق المصرية، مشددًا على أن أي ضعف في الطلب خلال هذه الفترة ينعكس سلبًا على أداء السوق طوال العام.

وأوضح عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، أن هذه الشهور تشهد عادة زيادة موسمية في الطلب، بسبب عودة المصريين بالخارج لقضاء الإجازات، ودخول موسم الجامعات والمدارس، بالإضافة إلى نشاط تأجير السيارات للسياح والمصطافين، وهو ما يخلق حركة شراء نشطة نسبيًا مقارنة ببقية العام.

تراجع الأسعار محاولة لحفز الطلب قبل دخول أكتوبر

وأشار إلى أن مرور الموسم الحالي دون تحقيق المبيعات المستهدفة أجبر العديد من الوكلاء والتجار على خفض الأسعار لجذب العملاء، معتبرًا أن التراجع السعري لم يعد خيارًا، بل ضرورة لإنقاذ الموسم قبل الدخول في شهر أكتوبر، حيث تنخفض حركة الشراء بشكل طبيعي مع انتهاء موسم الإجازات.

السوق بحاجة لاستقرار سعري وثقة العملاء

وأكد عبد الجواد أن العملاء ما زالوا مترددين في الشراء رغم تراجع الأسعار، بسبب توقعات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بمزيد من الانخفاضات، مشيرًا إلى أهمية تحقيق الاستقرار السعري واستعادة ثقة المستهلك كشرط أساسي لتحريك السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

ودعا عضو شعبة السيارات إلى ضرورة تفهم الواقع الجديد للسوق، خاصة في ظل تحسن إمدادات المعروض وتوافر السيارات بشكل أكبر، معتبراً أن السوق يحتاج إلى مرونة أكبر في التسعير والتعامل مع العملاء، حتى لا تتكرر أزمات الركود التي شهدها القطاع خلال الفترات الماضية.