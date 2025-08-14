الغرف التجارية تكشف أسباب تراجع أسعار السيارات

قال اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن السوق المحلية تشهد حاليًا حالة انتعاش نسبي بفضل عدة عوامل مجتمعة، على رأسها خفض أسعار الفائدة على قروض السيارات من مستويات 17 و18% إلى نحو 12 أو 13%، ما شجع البنوك على تمويل العملاء بسهولة أكبر، وأسهم في زيادة المبيعات.

خيارات أوسع للمستهلكين.

وأضاف عبد الجواد خلال حواره ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أن فتح الحكومة باب الاستيراد التجاري والشخصي للسيارات بعد القيود التي كانت مفروضة في 2024، ساهم في زيادة المعروض وتوفير خيارات أوسع للمستهلكين.

وأوضح أن إزالة العراقيل التي كانت تمنع حتى الاستيراد الشخصي، إلى جانب توفير العملة الصعبة للتجار، كان لها تأثير مباشر في استقرار السوق.

تراجع سعر الدولار

وأكد أن هذه التطورات، إضافة إلى تراجع سعر الدولار، خلقت بيئة أكثر تنافسية بين الموزعين والوكلاء، ما دفع إلى تقديم تخفيضات كبيرة على بعض الطرازات، معتبرًا أن هذه العوامل مجتمعة هي السبب الرئيسي وراء حالة النشاط التي يشهدها السوق خلال الفترة الحالية.