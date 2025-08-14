16 سيارة إسعاف لنقل مصابي انقلاب سيارة عمال على طريق القاهرة الإسماعيلية

دفع مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية بـ 16 سيارة إسعاف لنقل المصابين من ضحايا حادث انقلاب سيارة ربع نقل محمّلة بأشخاص، والذي وقع صباح اليوم عند أول وصلة أبو سلطان في اتجاه طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي بمركز فايد، واسفر عن وفاة عامل وإصابة نحو 20 آخرين.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ عن فتاة شخص وإصابة 20 عاملا جراء إنقلاب سيارة عمال علي طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى وجاري نقلهم لمستشفى فايد بالإسماعيلية.

ووجه اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية بسرعة رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، بينما دفع مرفق هيئة الإسعاف بالاسماعيليه بعدد من السيارات لنقل المصابين لمستشفى فايد التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية لتلقيهم العلاج اللازم.



تحرر محضر بالحادث وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات الحادث وجاري إجراءات وتصريح الدفن.