مصطفى بكري: مساعداتنا لغزة شهادة عالمية على التضامن الحقيقي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن موقف مصر تجاه الشعب الفلسطيني في غزة؛ هو شهادة عالمية على التضامن والإنسانية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثبتت مرة أخرى أنها تتحمل مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية في الدفاع عن الحقوق الإنسانية.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن القوات المسلحة المصرية قدمت نموذجًا نادرًا في الإغاثة والدعم، رغم العراقيل المتواصلة من الجانب الإسرائيلي، مؤكدًا أن العالم يشهد بدور مصر الريادي.

وأشار إلى أن من بين تلك الشهادات، ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن معاناة الفلسطينيين؛ نتيجة منع الاحتلال إدخال المساعدات عبر معبر رفح، بالإضافة إلى شكر الاتحاد الأوروبي للرئيس السيسي على تسهيل دخول المساعدات واستقبال المصابين.