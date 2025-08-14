لا بد من عقوبات رادعة .. مصطفى بكري: السوشيال ميديا تخطت كل الحدود

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن السوشيال ميديا أصبح لها وضع خطير وتخطى كل الحدود، مشيرا إلى أنه لا بد من وجود قانون بمعاقبة انتهاكات الخصوصية والاساءة للاسرة المصرية.



وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الحق في الخصوصية مقدس والانتهاك لا بد أن يكون عرضة للعقاب، مؤكدا أن الداخلية تبذل مجهودات كبيرة وتحول أي جريمة للمحاكم الاقتصادية.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار"، اطالب أي مصري أسيء اليه عبر السوشيال ميديا أن يتقدم لمباحث الانترنت واتخاذ اجراءات رادعة، مؤكدا أنه لا بد أن يكون هناك دور قوي لوزارة الثقافة بضرورة عودة الأعمال الدرامية الهادفة والوطنية.