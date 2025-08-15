قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسيست بن رمضان.. زيزو يسجل الثاني للأهلي في شباك فاركو
صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور
سيناء مقابل الماء .. مصطفى بكري يكشف أخطر مخطط لإسرائيل في الضغط على مصر
قبضة ضابط شرطة مصري تتحدى متانة رنج روفر .. ضبط سائق سيارة بعد تسببه في حادث مروع
لا مساومة على سيناء .. مصطفى بكري يحذر من مشروع "إسرائيل الكبرى"
قمة يترقبها العالم.. ماذا ينتظر ترامب وبوتين لدى وصولهما إلى ألاسكا ؟
إيقاف مراقب حركة جوية فرنسي عن العمل بعد بث عبارة فلسطين حرة للطيارين الإسرائيليين
هربوا من الحر .. حقيقة غلق شواطئ مرسى مطروح
هل من مصلحة مصر منع المساعدات عن غزة؟ مصطفى بكري يرد على محاولات التشويه
محمد شريف يفتتح التسجيل للأهلي أمام فاركو
بكري: مصر ترفض الضغط الدولي لوقف إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة
من حقهم يختاروا| أول رد من التعليم على إجبار الطلاب على البكالوريا ببعض المدارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لا مساومة على سيناء .. مصطفى بكري يحذر من مشروع "إسرائيل الكبرى"

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
منار عبد العظيم

حذر الإعلامي مصطفى بكري من تصريحات وصفها بـ"الخطيرة والاستفزازية" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تحدث فيها عن خريطة "إسرائيل الكبرى"، مشيرًا إلى أن هذه الخريطة تتضمن أجزاء من سيناء المصرية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري.

وأكد بكري، في برنامجه "حقائق وأسرار"، أن مصر طالبت رسميًا بتوضيح من الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه التصريحات، لكن الاحتلال لم يرد حتى الآن، في تجاهل صريح لما نصت عليه اتفاقية كامب ديفيد عام 1979.

التهجير كأداة أساسية في المخطط

وأشار بكري إلى أن مشروع "إسرائيل الكبرى" لا يقف عند حدود التصريحات، بل يمتد إلى ممارسات ميدانية، أبرزها محاولة إجبار الفلسطينيين على الخروج من غزة باتجاه سيناء، لافتًا إلى أن مخطط التهجير هو أحد الأعمدة الرئيسية في هذا المشروع، وهو ما ترفضه الدولة المصرية جملةً وتفصيلًا.

وشدد على أن مصر واجهت ضغوطًا مالية وسياسية دولية لتنفيذ هذا المخطط، لكنها رفضت جميع الإغراءات، بما فيها تسويات ديون أو مشروعات اقتصادية ضخمة، مقابل السماح بتمرير خطة التهجير.

وأضاف بكري أن عدم رد إسرائيل على استفسارات مصر بشأن تصريحات نتنياهو يعكس أن هذه التصريحات ليست عشوائية، بل تعكس نوايا مبيتة داخل بعض الدوائر الإسرائيلية، وتحتاج إلى موقف دولي حاسم، وليس فقط موقفًا مصريًا.

ودعا بكري إلى رفع مستوى الوعي الوطني بخطورة هذه المؤامرات، مؤكدًا أن إسرائيل لا تزال تطمح في التمدد جغرافيًا على حساب دول الجوار، وفي مقدمتها مصر، لكن القاهرة تقف لها بالمرصاد.

الإعلامي مصطفى بكري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيناء إسرائيل الكبرى غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

حبس

غلق مطعم شهير بالدقهلية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمخالفين

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

ترشيحاتنا

غارات إسرائيلية

3 غارات إسرائيلية على النبطية في جنوب لبنان

ترامب وبوتين

7 ساعات متواصلة.. كم تستغرق مباحثات ترامب وبوتين في قمة ألاسكا؟

ترامب

ترامب يتحدث مع رئيس بيلا روسيا قبل لقاء بوتين في ألاسكا

بالصور

طائرة مسيرة تحلق 3 أيام بالطاقة الشمسية

طائرة
طائرة
طائرة

5 عادات صباحية لفقدان الوزن بسرعة وحرق الدهون بشكل طبيعي

عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون
عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون
عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون

فوائد مذهلة لإستخدام اللبان الذكر.. يعالج الالتهابات ويقوي المناعة

فوائد اللبان الذكر
فوائد اللبان الذكر
فوائد اللبان الذكر

أخطاء شائعة تحول الشاي إلى سم ببطء.. تجنبها لتحافظ على صحتك

أهم الأخطاء التي تجعل الشاي ضارًا
أهم الأخطاء التي تجعل الشاي ضارًا
أهم الأخطاء التي تجعل الشاي ضارًا

فيديو

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد