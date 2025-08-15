هل من مصلحة مصر منع المساعدات عن غزة؟ مصطفى بكري يرد على محاولات التشويه

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك محاولات مستمرة لتشويه دور مصر الإنساني في تقديم المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الهدف وراء تلك المحاولات هو التأثير على الدور المصري التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني، وإثارة الشكوك حول نوايا مصر في قضية غزة.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن منطق المصلحة لا يمكن أن يسمح لمصر بمنع المساعدات عن قطاع غزة، بل على العكس، فإن تدفق المساعدات هو السبيل الوحيد لصمود الفلسطينيين في غزة.

وأوضح أن أي محاولة لإعاقة وصول المساعدات سوف تكون ضربة قوية للوجود الفلسطيني في غزة، وهو ما يتنافى مع الاهتمامات الوطنية لمصر.

مصر لن تقبل بمشاركة في حصار غزة

وشدد بكري على أن إسرائيل تدرك تمامًا أن تدفق المساعدات إلى غزة هو أحد العوامل الأساسية التي تساعد الفلسطينيين على الصمود في وجه التهجير القسري.

وتابع أنه على الرغم من الضغوطات المتزايدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن مصر لن تقبل بمشاركة في أي مخطط يهدف إلى حصار القطاع أو حرمان الفلسطينيين من احتياجاتهم الإنسانية.

وأشار بكري إلى أن الضغط الإسرائيلي لوقف وصول المساعدات يشكل تهديدًا مباشرًا على الأمن القومي المصري، حيث يسعى الاحتلال إلى إجبار الفلسطينيين على النزوح نحو حدود سيناء، مما يشكل عبئًا أمنيًا هائلًا على مصر.

حماية الفلسطينيين وحفظ مصالحها الاستراتيجية

وأنهى مصطفى بكري حديثه بالتأكيد على أن موقف الدولة المصرية يهدف دائمًا إلى حماية الفلسطينيين في غزة وضمان حقوقهم المشروعة، مشيرًا إلى أن مصر لا تتعامل مع القضية الفلسطينية من منطلقات مصلحية ضيقة، بل من خلال دور تاريخي طويل يهدف إلى تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني وحماية مصالحها القومية والإنسانية على حد سواء.