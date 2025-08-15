طائرة مسيرة تحلق 3 أيام بالطاقة الشمسية

نجحت شركة سكاي دويلر آيرو الناشئة في مجال الطيران في اختبار طائرة مسيرة مزودة بجناحين أكبر من جناحي طائرة بوينغ 747، قادرة على التحليق لمدة قاربت ثلاثة أيام متواصلة، قبل تكرار التجربة بنجاح.

المميز أن الطائرة تعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية المولدة من الشمس، دون الحاجة للوقود التقليدي.

تعاون مع البحرية الأمريكية

تمت الاختبارات الأخيرة بالتعاون مع قسم الطائرات التابع لمركز الحرب الجوية البحرية (NAWCAD)، أول عميل محتمل للطائرة.

وتهتم البحرية الأمريكية باستخدامها في عمليات القيادة الجنوبية (SOUTHCOM)، التي تغطي المكسيك وأمريكا اللاتينية والمياه المجاورة، لمهام مكافحة القرصنة وتهريب المخدرات ورصد الأنشطة غير القانونية.

على عكس الطائرات المسيرة التقليدية مثل RQ-4 غلوبال هوك، التي تستطيع الطيران 30 ساعة فقط باستخدام محركات توربوفان تعمل بالوقود النفاث، وصلت مدة تحليق سكاي دويلر في الاختبارات الأخيرة إلى 74 ساعة.

ويرجع ذلك إلى تصميمها القائم على ألياف الكربون، ووزنها الخفيف، واعتمادها على 1400 رطل من البطاريات، أي ربع وزنها الأقصى، إلى جانب أجنحتها المزودة بـ 17,000 خلية شمسية تولد 100 كيلوواط من الكهرباء.

تنتج الخلايا الشمسية الطاقة اللازمة لتشغيل المراوح الأربعة وأجهزة الطيران وحمولة تصل إلى 800 رطل من المستشعرات، مع شحن البطاريات خلال النهار لاستخدامها ليلًا.

تتيح هذه الدورة للطائرة مواصلة التحليق لعدة أيام، وتفتح الباب أمام إمكانية الطيران الدائم دون الحاجة للهبوط إلا لأغراض الصيانة.