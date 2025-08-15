غسل قدم الزوج| سناء منصور تثير الجدل بهذا التصريح

أكدت الإعلامية سناء منصور أنها ترفض أن تغسل قدم الزوج، لكن لو حماتى مريضة ممكن فليه لأ؟!، موضحة أنه لو الزوج أو أى حد مريض لازم نعمل كل اللى نقدر عليه مافيش حاجة إسمها إهانة وكرامة وكبرياء".

وشددت سناء منصور خلال تقديم برنامج "ست ستات" المذاع على قناة "DMC"، على أنها لن تقوم بغسل قدم زوجها فى الحياة العادية وهو بصحة جيدة، متسائلة :"أغسلها ليه يعنى؟"، أما إذا كان مريضا فلا مانع من ذلك، فردت الإعلامية شريهان أبو الحسن :"أنا أغسلها عادى جدا".



تابعت سناء منصور:"ممكن أدى جوزى احترام وحب وأصونه وابقى سند ليه فى الحياة، ويبقى كل حاجة فى حياتى بس من غير ما أغسل رجليه".





وتقدم حلقات برنامج "ست ستات" على قناة "DMC"، كل من الإعلاميات سالى شاهين ونهى عبد العزيز وشريهان أبو الحسن وآية جمال الدين وجاسمين طه زكى وسناء منصور.





يسلط "ست ستات" الضوء على قضايا المرأة والمجتمع والأسرة، ويقدم العديد من الفقرات التى تخاطب وتهم الشارع المصرى، كما يسلط الضوء على مختلف القضايا التى تمس الأسرة، بالإضافة إلى محتوى متنوع يعكس الاهتمامات والتحديات التى تواجه المجتمع.