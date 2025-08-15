أحمد فايق: الجيش المصرى فى البحر لا يهزم أبدا.. ولا يستطيع أحد الانتصار عليه

أكد الإعلامي أحمد فايق، أن الانضمام للكليات العسكرية المصرية شرف، موضحا أن الخدمة فى الجيش المصرى العظيم شرف، مضيفا:" شرف انه يكون ضابط مقاتل فى الجيش المصرى، ويكتسب خبرات مختلفة".





وأضاف أحمد فايق خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع"، عبر قناة "DMC"، أن القوات البحرية هى قوات متميزة زى الجيش المصرى تاريخيا، فالجيش المصرى فى البحر لا يهزم أبدا ولا يستطيع أحد أن ينتصر عليه.

وأوضح أحمد فايق، "دايما بنحس بالأمان لأن القوات البحرية تقف بالمرصاد لمن يحاول أن يقرب من بلدنا من خلال التدريب والتعليم اللى مش هتشوفها إلا فى مصر الوطن العزيز، موضحا أن المصريون القدماء والعصر الإسلامى والتاريخ الحديث سجلات من بطولات القوات البحرية.

