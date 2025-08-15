قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام موافي يحذر: لو بتفكر تسافر اسمع الكلام ده قبل فوات الأوان
لافروف يظهر في ألاسكا بقميص الاتحاد السوفيتي السابق
بعد تصديق الرئيس على قانون التعليم.. متى تُطبق البكالوريا؟
حسام موافي: كهرباء القلب مسؤولة عن نبضاتك منذ الولادة وحتى آخر يوم في عمرك
مستشار الرئيس الفلسطيني يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ حماس
أرتيتا: جيوكيريس جاهز لظهوره الأول أمام مانشستر يونايتد في البريميرليج
وزير الإسكان: الأحد المقبل بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن بمدينة العبور
ليبيا: ترحيل 274 مهاجرا مصريا عبر منفذ إمساعد البري
بتروجيت يتقدم على كهرباء الإسماعيلية بثنائية نظيفة في الشوط الأول
تعليق مثير من مدرب نيوكاسل بشأن رحيل إيزاك
موعد مباراة مصر القادمة في كأس العالم لناشئي اليد بعد اكتساح النرويج
رابط تقليل الاغتراب 2025.. خطوات وشروط وأسباب الرفض
حوادث

التحقيق مع 3 ممرضات من مستشفى حلوان العام للوقوف على أسباب حريق الرعاية المركزة

أحمد مهدي

تباشر جهات التحقيقات في القاهرة التحقيق مع 3 من أطقم التمريض بمستشفى حلوان العام للوقوف على ملابسات اشتعال حريق داخل الرعاية المركزة.

أكدت مصادر أمنية أن الـ 3 ممرضات لا تواجه اتهامات بإضرام النار عمدا في وحدة الرعاية المركزة، إلا أنهم يتم التحقيق معهم للوقوف على ملابسات الحريق وأسباب اندلاعه.

حيث أشارت تحريات ومعاينة الأجهزة الأمنية في القاهرة، إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي تسبب في اندلاع الحريق وجرى نقل 16 حالة مرضية من المستشفى للمستشفيات الأخرى بدون إصابات أو خسائر بشرية.

 أشارت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة الي نشوب حريق في أحد الطوابق قرب الرعاية المركزة داخل مبنى مستشفى حلوان والسيطرة عليه وإخماده قبل امتداده لباقي الغرف.

وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، أن فرق الإسعاف قامت بتحويل ٣ أشخاص للمستشفيات الأخرى تجنبا لتأثرهم بالأدخنة المتصاعدة، فيما لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات.

فيما نجحت سيارات الحماية المدنية في القاهرة في السيطرة على الحريق واخماده فور اندلاعه قبل امتداده في مبنى مستشفى حلوان العام وجرى نقل ٣ من مرضى العناية المركزة للمستشفيات الأخرى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد باندلاع حريق في أحد غرف مستشفى حلوان العام وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

حيث دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة ب ٤ سيارات إطفاء لموقع الحريق وجرى السيطرة على النيران واخمادها ومنع امتدادها وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما أعلن الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، عن نجاح الأطقم الإسعافية لهيئة الإسعاف المصرية في تنفيذ عملية إخلاء طبي لـ 16 حالة مرضية من مستشفى حلوان العام، وذلك عقب تلقي بلاغ باندلاع حريق محدود في أحد طوابق المستشفى.

وفور تلقي الاستغاثة، دفعت الهيئة بـ 12 مركبة إسعافية، شملت 3 سيارات إسعاف مجهزة، و4 سيارات إسعاف مزودة بأجهزة تنفس صناعي، و5 سيارات حضّانة مخصصة لنقل الأطفال المبتسرين، حيث تم نقل الحالات من أقسام الرعاية المركزة والحضانات إلى مستشفيات حميات حلوان، والنصر، والتبين.

كما جرى رفع درجة التأهب بأفرع الهيئة في إقليم القاهرة الكبرى لتأمين الإسناد والدعم عند الحاجة، مع متابعة لحظية من الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لجهود الإخلاء، التي تمت بتنسيق كامل بين قطاعات وزارة الصحة والسكان، وبمشاركة فعّالة من الأطقم الطبية والتمريضية بمستشفى حلوان العام.

مستشفى حلوان جهات التحقيقات حريق الرعاية المركزة

سليمان عيد

أمرض خلق الله .. نجل سليمان عيد يحسم جدل تورط وفاء عامر في وفاة والده

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

حبس

غلق مطعم شهير بالدقهلية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمخالفين

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

ذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة

مصر قرآن كريم

عامر: تطبيق مصر قرآن كريم يتيح الاستماع للقرآن مرتلا ومجودا بصوت 47 قارئا

أرشيفية

موافي: دعوات الأب والأم كنز لا يُفتح إلا بعد وفاتهما.. والله تنازل عن حقه لهم

التيك توك

تشريعية النواب تكشف النتائج المتوقعة حال حجب التيك توك بمصر

50 ألف دولار لإنجاب أطفال عباقرة.. سباق يثير الجدل في وادي السيليكون بالولايات المتحدة

أكثر 3 سيارات مبيعًا خلال عام 2025 .. تفوقت على منافسيها

رائحة الفم الكريهة ليست مجرد إحراج .. تنذر بأمراض خطيرة

مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

