التحقيق مع 3 ممرضات من مستشفى حلوان العام للوقوف على أسباب حريق الرعاية المركزة

تباشر جهات التحقيقات في القاهرة التحقيق مع 3 من أطقم التمريض بمستشفى حلوان العام للوقوف على ملابسات اشتعال حريق داخل الرعاية المركزة.

أكدت مصادر أمنية أن الـ 3 ممرضات لا تواجه اتهامات بإضرام النار عمدا في وحدة الرعاية المركزة، إلا أنهم يتم التحقيق معهم للوقوف على ملابسات الحريق وأسباب اندلاعه.

حيث أشارت تحريات ومعاينة الأجهزة الأمنية في القاهرة، إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي تسبب في اندلاع الحريق وجرى نقل 16 حالة مرضية من المستشفى للمستشفيات الأخرى بدون إصابات أو خسائر بشرية.

أشارت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة الي نشوب حريق في أحد الطوابق قرب الرعاية المركزة داخل مبنى مستشفى حلوان والسيطرة عليه وإخماده قبل امتداده لباقي الغرف.

وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، أن فرق الإسعاف قامت بتحويل ٣ أشخاص للمستشفيات الأخرى تجنبا لتأثرهم بالأدخنة المتصاعدة، فيما لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات.

فيما نجحت سيارات الحماية المدنية في القاهرة في السيطرة على الحريق واخماده فور اندلاعه قبل امتداده في مبنى مستشفى حلوان العام وجرى نقل ٣ من مرضى العناية المركزة للمستشفيات الأخرى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد باندلاع حريق في أحد غرف مستشفى حلوان العام وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

حيث دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة ب ٤ سيارات إطفاء لموقع الحريق وجرى السيطرة على النيران واخمادها ومنع امتدادها وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما أعلن الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، عن نجاح الأطقم الإسعافية لهيئة الإسعاف المصرية في تنفيذ عملية إخلاء طبي لـ 16 حالة مرضية من مستشفى حلوان العام، وذلك عقب تلقي بلاغ باندلاع حريق محدود في أحد طوابق المستشفى.

وفور تلقي الاستغاثة، دفعت الهيئة بـ 12 مركبة إسعافية، شملت 3 سيارات إسعاف مجهزة، و4 سيارات إسعاف مزودة بأجهزة تنفس صناعي، و5 سيارات حضّانة مخصصة لنقل الأطفال المبتسرين، حيث تم نقل الحالات من أقسام الرعاية المركزة والحضانات إلى مستشفيات حميات حلوان، والنصر، والتبين.

كما جرى رفع درجة التأهب بأفرع الهيئة في إقليم القاهرة الكبرى لتأمين الإسناد والدعم عند الحاجة، مع متابعة لحظية من الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لجهود الإخلاء، التي تمت بتنسيق كامل بين قطاعات وزارة الصحة والسكان، وبمشاركة فعّالة من الأطقم الطبية والتمريضية بمستشفى حلوان العام.