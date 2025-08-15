تشييع جثامين ضحايا حريق مصنع البلاستيك في القناطر الخيرية

شيع أهالى مدينة قليوب بمحافظة القليوبية جثامين 4 من شهداء لقمة العيش ضحايا حريق مصنع في القناطر الخيرية.



خرجت الجثامين من مسجد سيدى عبدالرحمن وسط أحزان الجميع ودعواتهم بالصبر والسلوان، وتم تشييعهم لمثواهم الأخير بمقابر الأسرة.



وأشار الأهالي إلى أن الحدث جلل وأن الضحايا شهداء لقمة العيش ونحتسبهم شهداء عند الله عزو وجل، وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك لسرداق عزاء نعى فيه أهالى قليوب الضحايا داعين الله لهم بالرحمة والمغفرة ولذويهم بالصبر والسلوان.



وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، قد تمكنت من السيطرة على الحريق الذي أسفر عن وفاة الضحايا الخمسة وهم: فرج.س.ص (48 عامًا) ومحمد.م.أ (28 عامًا) ومحمد.س.أ (40 عامًا) ومحمد.أ (28 عامًا)وعوض.أ (23 عامًا).



وتلقى اللواء هيثم شحاتة إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية باندلاع النيران داخل مخزن بلاستيك بدائرة مركز القناطر الخيرية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإطفاء بقيادة العقيد مصطفى صابر رئيس قسم الإطفاء، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء و7 سيارات إسعاف للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

ووجه محافظ القليوبية وكيل وزارتي العمل والتضامن بسرعة صرف تعويضات عاجلة لأسر المتوفين.



وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق، واستعجال تحريات المباحث، والتصريح بدفن الجثامين بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.