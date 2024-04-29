كيفية التقديم بوظائف الهيئة العامة للسلع التموينية

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن الوظائف التي أعلنتها الهيئة العامة للسلع التموينية، عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، حيث تحتاج الهيئة إلى تعيين نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وتوفر الهيئة وظائف خالية من النوع القيادي، وجاءت تفاصيل الوظائف كالآتي:

شروط شغل الوظائف

- إدارة الهيئة ويقوم بتطوير نظام العمل ويدعم أجهزتها ومباشرة الاختصاصات التي يفوضه فيها رئيس مجلس الإدارة أو رئيسه.

- المشاركة في وضع السياسة العامة للهيئة ووضع الخطة الاستراتيجية لها والتخطيط العام لبرامج العمل تحت التوجيه العام لرئيس مجلس إدارة الهيئة (الوزير المختص).

- المشاركة مع الجهات المعنية في وزارة التموين وهيئة السلع التموينية في وضع الخطط لتدبير احتياجات الدولة من المحاصيل والسلع الاستراتيجية والتموينية والغذائية وتوفير التمويل اللازم لشراء القدر الكافي من السلع المدرجة في خطة وزارة التموين وفقًا لموازنة الدعم المعتمدة من وزارة المالية.

- الإشراف.. الخطوات والإجراءات التنفيذية (طرح مناقصات – متابعة الأسواق العالمية- محاسبة الشركات والجهات الموردة) وذلك لتدبير السلع المدرجة بخطة الوزارة.

- الإشراف على إعداد الموازنة العامة لجميع الإدارات المركزية للهيئة.

- التوجيه بوضع برامج التعاقدات والتمويل والشحن والتفريغ والسحب للسلع المستوردة والسلع المنتجة محلياً.

- متابعة تنفيذ التعاقدات من خلال الإدارات المركزية وفقاً للشروط الواردة بها واتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ عليها.

- رئاسة لجان شراء القمح المستورد أو المحلي وكافة السلع التموينية بناء على قرار من السلطة المختصة ويتابع مراجعة تقارير لجان الشراء ومقترحاتها أو أي لجان أخرى يتم تكليفه بها.

- القدرة العالية على التوجيه الاستراتيجي والقيادة ووضع الخطط والسياسات المالية ومتابعتها.

- القدرة على إدارة الأزمات والتنبؤ بالمشكلات وإيجاد بدائل مناسبة للحلول

- القدرة على إدارة الوقت وضغوط العمل.

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها تسعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

- يوجه ويتابع تطبيق مراحل تنفيذ خطة الهيئة.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بناء على توجيه رئيس مجلس الإدارة.



المستندات المطلوبة لشغل الوظائف..

بالنسبة للاسطوانة المدمجة (يراعي أن تكون بالشكل الآتي):

حيث يتم تقسيم الاسطوانة المدمجة إلى فولدرات منفصلة كما هو موضح بعد:

- صورة شخصية (بصيغة PDF).

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية وجه أمامي وخلفي بورقة واحدة (بصيغة PDF).

- بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل مرفقاً بها المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة (بصيغة PDF).

- مقترح واف لتطوير الوظيفة المتقدم إليها وفقاً لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رقم 95 لسنة 2017 (بصيغة PDF).

توفير المستندات التالية على أن تكون بالترتيب الآتي، مكونة من ملفين ورقي (أصل + صورة).



- عدد 7 صور شخصية حديثة (مقاس 4x6 بالملف الأصلي).

- عدد 7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية وجه أمامي وخلفي بورقة واحدة

(بالملف الأصلي).

- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل (بالملف الأصلي).

- بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل.

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها (الدورات التدريبية والشهادات).

- مقترح واف لتطوير الوظيفة المتقدم إليها وفقاً لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رقم 95 لسنة 2017 (بصيغة PDF).

بيانات الاتصال:

على من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة التقدم بالطلب باليد بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك خلال ساعات العمل الرسمية.

تنتهي مهلة التقدم لهذه الوظيفة في 2024/05/07.