وظائف خالية بتلك المحافظات قدم الأن

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين عن الوظائف التي أعلنتها عدد من المحافظات، عبر الموقع الإلكتروني لـ بوابة الوظائف الحكومية.

وذلك بتوفر وظائف خالية بمحافظني قنا والمنوفية، من النوع التخصصي بالسلم القيادي، حيث تحتاج المحافظة إلى تعيين مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.

تفاصيل الوظائف بمحافظة قنا



المستندات المطلوبة لشغل الوظائف

على من يرغب بالتقدم لهذه الوظيفة أن يرفق بالطلب (عدد 7 ملفات أحدهم معتمد ومختوم بختم حي) والباقي صور منها، كل ملف منها يتضمن ما يلي:

- شهادة قانونية بالموقف من التحقيقات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الوقف عن العمل.

- مقترح المتقدم التطويري للوحدة أو أحد أنشطتها لتحسين أداء الوحدة وتطوير أنظمة العمل وتبسيط إجراءاته في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة وذلك وفقا لنموذج مقترح التطوير المرافق بقرار وزير التخطيط والمتابعة رقم 95 لسنة 2017 ورقيا.

- المستندات الدالة على الدورات التي حصل عليها المتقدم خلال حياته الوظيفية.

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازات المتقدم السابقة.

- المستندات الدالة على قدرات المتقدم العلمية من مؤهلات أعلى وإجادة لغات أجنبية والحاسب الآلي والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث.

- عدد 4 صور شخصية 4x6.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- بيان بالحالة الوظيفية من جهة عمل المتقدم يتضمن كافة البيانات الوظيفية خاصة آخر ثلاث سنوات لكل من مراتب ودرجات تقويم الأداء، وكذا الجزاءات عن ذات الفترة.



وفي حالة متقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة

- صورة طبق الأصل من الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج.

- تقديم سيرة ذاتية شخصية باللغة العربية وشهادة قانونية إن أمكن للمدنيين من خارج الجهاز الإداري وشهادات الخبرة عن مدة الخدمة السابقة المذكورة في السيرة الذاتية.

- الالتزام التام بتقديم شهادة الخبرة والسيرة الذاتية بالنسبة للسادة ضباط القوات المسلحة والشرطة، ومقترح الوظيفة المتقدم لها على أن يتم إعداد المقترح بالكمبيوتر طبقا لنموذج مقترح التطوير المرفق بقرار وزير التخطيط والمتابعة رقم 95 لسنة 2017.

شروط شغل الوظائف





- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- الإشراف على إعداد المذكرات القانونية وإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تعرض عليه.

- الإشراف على صياغة ومراجعة كافة اللوائح الخاصة بالديوان العام والوحدات المحلية، ويتأكد من عدم تعارضها مع ما يصدر من قوانين ولوائح عامة.

- متابعة التحقيقات في المخالفات المالية والإدارية التي تحال إليه واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتوصيات في شأنها.

- ليسانس حقوق أو شريعة وقانون.

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

- إعداد الخطة السنوية للإدارة العامة رئاسته وكذلك البرامج والاحتياجات التشغيلية ومتابعة التنفيذ لضمان الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والتوجيهات وتقديم مقترحات تطوير العمل.



بيانات الاتصال



على من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة التقدم بالطلب باليد لـ الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام محافظة قنا، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

تنتهي مهلة التقدم لهذه الوظيفة في 2024/05/23.

تفاصيل الوظائف بمحافظة المنوفية

أعلن حسن مرة، مدير إدارة تشغيل الشباب بمحافظة المنوفية، توفير ١٠ وظائف أفراد أمن بمصنع بمدينة السادات للعمل ٨ ساعات بمرتب 3700 جنيه، بالإضافة لـ 1200 جنيه بدل انتقال، بمؤهل لايقل عن متوسط والسن حتى ٤٠ عامًا.

كما أعلن مدير إدارة تشغيل الشباب بالمنوفية، توافر وظائف عمال تعبئة وتغليف بمرتب 5400 جنيه للعمل بمصنع بالسادات، ولا يشترط المؤهل.

وطالب مرة الراغبين في التعيين التوجه لإدارة تشغيل الشباب بمجمع المصالح بمدينة شبين الكوم، ومعه صور البطاقة والمؤهل والموقف من التجنيد.

وكانت محافظة المنوفية قد أعلنت في السابق تكوين إدارة لتشغيل الشباب لتكون حلقة الوصل بين الشباب الراغب في العمل وبين شركات القطاع الخاص، لتوفير فرص العمل.