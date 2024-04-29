بشرى للمواطنين | أكبر حركة وظائف حكومية بـ رواتب مجزية يوليو 2024

تعتزم الحكومة الإعلان عن أكبر حركة وظائف حكومية في العشر سنوات الأخيرة، فيما يجرى حاليا أكبر حركة توظيف حكومية، ضمن تنفيذ رؤية مصر 2030، في قطاع الإصلاح الإداري، وضمن سلسلة الوظائف الحكومية التي قررت الدولة طرحها، لسد العجز في وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما يتوافق مع نظم الدولاب الحكومي الذي يعمل بمنظومة التحول الرقمي.

وظائف حكومية جديدة

وكانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، واضحة بشأن طرق الإصلاح الإداري في الجهاز الإداري، من بينها وضع نظم وأطر تضمن جهازا قويا قادرا على تقديم الخدمة للمواطنين في أفضل صورة وفي ذات الوقت في أسرع وقت.

والتعيين في الوظائف الحكومية لن يكون إلا من خلال تعيين القادرين على التأقلم والتناغم مع الجمهورية الجديدة، والعمل في منظومة العاصمة الإدارية الجديدة، المنظومة الذكية، حيث سيكون اجتياز الاختبارات الإلكترونية، هي الفيصل في الحصول على الوظائف الحكومية، واختيار موظفي الجهاز الإداري للدولة في السنوات المقبلة، في ظل تطبيق كل معايير الحوكمة والشفافية والعدالة، دون تدخل أي عنصر بشري.

في ظل توجيهات الرئيس السيسي

أشارت المصادر إلى أن الإعلان عن أكبر حركة للوظائف الحكومية، سيكون مع بداية العام المالي الجديد 2024-2025، باختيار الكفاءات القادرة على تحقيق متطلبات المرحلة، وفي ظل الاستمرار في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، عن طريق حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم، وتمكين الإدارات المحلية.

حركة التوظيف الكبرى المتوقع الإعلان عنها، ستتم بالتنسيق بين مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط والمالية وجهازي التنظيم والإدارة والإحصاء، والجهات الحكومية التي ستغطيها الوظائف المعلن عنها.

مراحل أكبر حركة وظائف حكومية

وستمر أكبر حركة للإعلان عن الوظائف الحكومية، بثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: تعيين 70 ألفا في قطاعات التعليم والتدريس والتمريض والعدل والتموين والزراعة ووزارة النقل، في أكثر من قطاع، وكذلك الوحدات الإدارية التي ترتبط ارتباطا مباشرا بتقديم الخدمات للمواطنين، مثل مصالح الشهر العقاري والبريد والأوقاف والأطباء، والصيادلة.

المرحلة الثانية: الإعلان عن حركة وظائف تشمل 50 ألف وظيفة بالتعليم، والتمريض والمستشفيات الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، والأوقاف والنقل وغيرها.

المرحلة الثالثة: تشمل حركة توظيف حكومي لشغل نحو 30 ألف وظيفة، لسد العجز الذي سيحدث بخروج العديد من الموظفين على المعاش، في بعض الجهات التي تعاني من عجز، واستبدالهم بتعيين الخريجين الأكفاء الذين سيتم الدفع بهم في الوظائف الإدارية ذات الطابع الخدمي، لإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل اتجاه تحسين الخدمات مع عنصر السرعة في الإنجاز.

ومن ناحية أخرى، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة جديدة لتلبية حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع عدد (18886) في وظيفة معلم مساعد (معلم مادة ) للصفوف الابتدائية (الرابع – الخامس - السادس) للمواد الآتية: (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم – الدراسات الاجتماعية - الحاسب الاّلي) وذلك بجميع محافظات الجمهورية، ومن المقرر أن يفتح الجهاز باب التقديم في المسابقة في الفترة من 14 إلى 27 مايو المقبل، على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg

ويشترط فيمن يتقدم للوظيفة المُعلن عنها ما يلي:

1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5. ألا يزيد سن المتقدم على 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

6. الحصول على مؤهل عال تربوي، والحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية.

7. أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلى.

8. اجتياز الإختبارات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

9. اجتياز التدريبات التي تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

10. اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن إجتازوا الإختبارات والتدريبات المطلوبة.

11. يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.

12. سداد مبلغ مقداره (26) جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية :- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم والرقم القومى والوظيفة المتقدم عليها.

13. أن يكون المتقدم خريج أحد الشعب - الاقسام - التخصصات المطلوبة، وأن يكون التقدم فقط على المادة المتوافقة مع التخصص الثابت بالمؤهل.



وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة يمكن للراغب في التقدم الاطلاع على تفاصيل الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية.