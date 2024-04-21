التعليم: وظائف للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، عن وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد التي تعد أول مدرسة حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية في مصر .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن حاجة المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد ، لمعلمين للعمل في المدارسة خلال العام الدراسي القادم 2024 / 2025 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التخصصات المطلوبة في القسم الابتدائي : اللغة العربية - التربية الدينية - رياض الأطفال - الدراسات الاجتماعية - الرياضيات - العلوم - اللغة الانجليزية - اخصائي نفسي واجتماعي - التربية الرياضية

وأشارت إلى أن التخصصات المطلوبة في القسم المتوسط : اللغة العربية ، التربية الدينية - الدراسات الاجتماعية - اللغة الانجليزية - اللغة الفرنسية - الرياضيات - تكنولوجيا المعلومات - الاحياء - الفيزياء - الكيمياء - العلوم -

وفيما يخص قسم الدبلومة ، أوضحت الوزارة ، أن التخصصات المطلوبة “ اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - الفيزياء - الكيمياء- الأحياء - إدارة الاعمال - اللغة الفرنسية ”

شروط وظائف المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد

وحددت وزارة التربية والتعليم الشروط المطلوبة في وظائف المعلمين المطلوبة لجميع المراحل التعليمية وهي كالتالي:-

إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم إجادة تامة.

إجادة المادة العلمية.

القبول من معلمي وزراء التربية التعليم فقط.

أن يكون الموظف على رأس عمله بالمدارس الرسمية والرسمية لغات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يمنح المعلم حافز شهري نظير الجهود غير العادية.

يتم العمل بنظام المأمورية .

تقديم صحيفة أحوال حديثة معتمدة بختم النسر.

تقديم سيرة ذاتية باللغة العربية وكذلك باللغة الإنجليزية.

المدارس الرسمية الدولية

الجدير بالذكر أن المدارس الرسمية الدولية “IPS”، هي مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحت إشراف الوزارة بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر ، وتقدم نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد على مناهج مصممة وفقًا لأحدث النظم العالمية .

من جانبها سعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى التوسع في المدارس الرسمية الدولية “IPS” ، حرصاً منها على تلبية جزء من حجم الطلب المتزايد من قبل أولياء الأمور علي هذه النوعية من المدارس والتي تطبق المناهج البريطانية (IG)، بما يوفر فرصة تعليمية متميزة ذات جودة عالية.

ووصل عدد طلاب المدارس الرسمية الدولية “IPS” ما يزيد عن 10 ألاف طالب هذا العام وذلك من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي.

وعن عدد المديرين في المدارس الرسمية الدولية “IPS” فيبلغ 25 مدير مدرب كفء، ويصل عدد المعلمين الى ما يزيد عن 1000 من المعلمين.