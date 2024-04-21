عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التعليم: وظائف للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، عن وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد التي تعد أول مدرسة حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية في مصر .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن حاجة المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد ، لمعلمين للعمل في المدارسة خلال العام الدراسي القادم 2024 / 2025 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التخصصات المطلوبة في القسم الابتدائي : اللغة العربية - التربية الدينية - رياض الأطفال - الدراسات الاجتماعية - الرياضيات - العلوم - اللغة الانجليزية - اخصائي نفسي واجتماعي - التربية الرياضية

وأشارت  إلى أن التخصصات المطلوبة في القسم المتوسط : اللغة العربية ، التربية الدينية - الدراسات الاجتماعية - اللغة الانجليزية - اللغة الفرنسية - الرياضيات - تكنولوجيا المعلومات - الاحياء - الفيزياء - الكيمياء - العلوم - 

وفيما يخص قسم الدبلومة ، أوضحت الوزارة ، أن التخصصات المطلوبة “ اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - الفيزياء - الكيمياء- الأحياء - إدارة الاعمال - اللغة الفرنسية ” 

شروط وظائف  المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد

وحددت وزارة التربية والتعليم  الشروط المطلوبة في وظائف المعلمين المطلوبة لجميع المراحل التعليمية وهي كالتالي:-

  • إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم إجادة تامة.
  • إجادة المادة العلمية.
  • القبول من معلمي وزراء التربية التعليم فقط.
  • أن يكون الموظف على رأس عمله بالمدارس الرسمية والرسمية لغات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
  • يمنح المعلم حافز شهري نظير الجهود غير العادية.
  • يتم العمل بنظام المأمورية .
  • تقديم صحيفة أحوال حديثة معتمدة بختم النسر.
  • تقديم سيرة ذاتية باللغة العربية وكذلك باللغة الإنجليزية.

المدارس الرسمية الدولية

الجدير بالذكر أن المدارس الرسمية الدولية “IPS”، هي مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحت إشراف الوزارة بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر ، وتقدم نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد على مناهج مصممة وفقًا لأحدث النظم العالمية .

من جانبها سعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى التوسع في المدارس الرسمية الدولية “IPS” ، حرصاً منها على تلبية جزء من حجم الطلب المتزايد من قبل أولياء الأمور علي هذه النوعية من المدارس والتي تطبق المناهج البريطانية (IG)، بما يوفر فرصة تعليمية متميزة ذات جودة عالية.

ووصل عدد طلاب المدارس الرسمية الدولية “IPS” ما يزيد عن 10 ألاف طالب هذا العام وذلك من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي.

وعن عدد المديرين في  المدارس الرسمية الدولية “IPS” فيبلغ  25 مدير مدرب كفء، ويصل عدد المعلمين الى ما يزيد عن 1000 من المعلمين.

المدرسة المصرية الدولية الحكومية المدرسة المصرية الدولية وظائف خالية وزارة التربية والتعليم المدرسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

14 جنيها|انهيار أسعار الأرز الشعير بعد موجة الغلاء.. وهذا ثمن كيلو الأبيض

الذهب يودع 2800 جنيه| تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة كبيرة وعيار 21 مفاجأة

الجارحي: ما شهده الأهلي أمس لم يحدث مع أي ناد في العالم

وظائف الكهرباء.. التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم

صدمة للزمالك من رابطة الأندية| عقوبات قاسية للفارس الأبيض.. ومفاجأة في تقرير إبراهيم نورالدين

إيقاف تصدير الغاز المسال 6 أشهر وضخ الكميات لمحطات الكهرباء

الرغيف بـ50 قرشا| قائمة الأسعار الجديدة للفينو والخبز الحر بعد التراجع

رصدنا غضب المواطنين.. الحمصاني: الحكومة تسعى لوقف تخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية

ترشيحاتنا

اليوم.. انتهاء التحويلات المرورية بالقاهرة الجديدة

حذاء سعاد حسني في مزاد خيري بأمريكا.. تفاصيل

تصل للحبس 10 سنوات.. كاتب صحفي يكشف عقوبات تزوير الشهادات الجامعية

بعد تعرضه لهجوم.. بن غفير: سأواصل قول الحقيقة حتى لو ضد بايدن

50 قرشا للخبز البلدي الحر والفينو بجنيه.. تعرف على عقوبة التلاعب في أسعارهما

بدء انخفاض أسعار الخبز السياحي والفينو من اليوم.. وهذه عقوبة المخالفين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدء انخفاض أسعار الخبز السياحي والفينو من اليوم.. وهذه عقوبة المخالفين

فستان جريء.. غادة عبد الرازق تشعل السوشيال ميديا

بالسعر الرسمي.. هبوط أسعار شيفروليه الدبابة والجامبو

باريس هيلتون تكشف عن ابنتها لندن لأول مرة.. شاهد

فيديو

العربية اتفرمت بيها .. وفاة تيك توكر شهيرة وتصرف مفاجئ على حساباتها

دنيا سامي تروي كواليس أول لقاء مع الزعيم عادل إمام

مكنش مجرد تمثيل.. حسن الرداد يكشف كواليس مشهد موت والدته بمسلسل «محارب»

غناء ورسائل حب.. نجوم الفن يردون الجميل في حفل زفاف نجل محمد فؤاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ