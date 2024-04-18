5 آلاف جنيه شهريا.. فرص عمل بمرتبات مجزية| الحق قدم

بمجرد الحصول علي الشهادة والتخرج من الجامعة تبدأ رحلة الشباب للبحث عن وظيفة تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها وتخصصاتهم وعليه تسعي الدولة إلي توفير فرص عمل جيدة للشباب.



وظائف جديدة للشباب الخريجين



ويقدم موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وظائف وفرص عدة يختار الشاب ما يناسبه من وظيفة وفقا للشروط التي يجدها متوافرة لديه.



ويوفر موقع فرصنا أكثر من وظيفة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة وأيضا توفير وظائف مميزة تضمن لهم راتب مادي جيد .



تفاصيل وظائف موقع فرصنا



ويمكن للراغبين في التقديم على فرص عمل موقع فرصنا التوجه مباشرة إلي الشركة المعلنة أو التقديم عبر الموقع نفسه.

تخصصات فرص عمل موقع فرصنا



وتتوافر فرص عمل فى أحد المطاعم الكبرى بمحافظة القاهرة، وذلك بشرط الحصول على مؤهل متوسط، مع 4 سنوات من الخبرة في مجال «نادل المطعم».

شروط فرص عمل موقع فرصنا



وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين التقديم على الوظائف المعلنة والتي تتضمن مايلي:-

- تتضمن الشروط السن المطلوب: من 18 إلى 35 سنة.

- الحاسب الآلي: جيد.

- المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (مؤهل متوسط).

- مايكروسوفت أوفيس: جيد.

- سنين الخبرة: ‎4 سنوات.

- اللغة الإنجليزية: جيد.

- مدة العمل: يوم كامل.

مميزات وظائف موقع فرصنا

- الراتب الأساسي: 5 آلاف جنيه.

- الحوافز الإضافية: تتراوح بين 1000 و 1500 جنيه.

- توفير تغذية (بدل مادى).

- توفير مواصلات (وسيلة مواصلات على حساب الشركة).

- تأمينات صحية وتأمينات اجتماعية.

مهام فرص عمل موقع فرصنا

- تقديم قائمة الأغذية والمشروبات المتاحة وتقديم معلومات تفصيلية عن المكونات والحساسية الغذائية المحتملة.

- تعريف العملاء بالعروض المتاحة لهذا اليوم.

- مساعدة العملاء وتقديم توصيات على القائمة عند الطلب.

- المشاركة في بيع المنتجات عند الاحتياج.

- إبلاغ تفاصيل الطلبات إلى موظفي المطبخ.

- تحضير وتجهيز طلبات الأغذية والمشروبات.

- التأكد من نظافة الأطباق والأدوات وفرزها بشكل مستمر.

- ترتيب واعداد الطاولة والحفاظ على الشكل المناسب للمطعم.

- تسليم الشيكات وجميع الفواتير بشكل دوري.

- متابعة الأطباق والمعدات الغير نظيفة وحملها إلى الجزء الداخلي للمطعم لقسم التنظيم.

- مراجعة العروض الخاصة اليومية والتغييرات في القائمة والمواصفات.

- اتباع القواعد الخاصة بالنظافة والصحة والسلامة.

- تقديم خدمة عملاء مميزة للضيوف.‎

طريقه التقديم على الوظائف المعلنة



وللتقديم يمكن زيارة موقع توظيف مصر ثم الضغط على «تقدم للوظيفة» وتسجيل الدخول على حسابك، أو إنشاء حساب جديد إن لم يكن لديك حساب مسجل على الموقع.