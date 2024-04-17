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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وظائف خالية بمبادرة توظيف مصر

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن الوظائف التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة من خلال  الإدارة المركزية لتمكين الشباب  بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركتي الصناعات الغذائية العربية «دومتي»، وسوبيكو.

 

شركة الصناعات الغذائية العربية «دومتي»الوظائف المطلوبة

موعد وكيفية التقديم

للتقديم للوظائف، يُرجى ملء الاستمارة التالية: إعلان لشركة دومتي، والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد: (5) بني عامر- شارع مراد - شركة دومتي الدور الثاني - أول الشارع عمر أفندي - الجيزة، يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024، من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 3 مساء.

شروط الوظائف

 

- السن من 18 - 40 سنة.

- التفرغ التام.

جميع المؤهلات 

عالي - متوسط - فوق متوسط - بدون مؤهل.

المميزات والحقوق

 

- تدريب مدفوع الأجر.

- تأمين طبي واجتماعي.

- سكن للمغتربين لبعض الوظائف.

- عدد ساعات العمل تحدد حسب كل وظيفة.

- رواتب مجزية.

- بدل مواصلات.

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عامل مخزن | مؤهل متوسط - حد أقصى 30 سنة.

عامل نظافة | لا يشترط مؤهل - حد أقصى 30 سنة - يشترط خبرة.

فني صيانة كهرباء كنترول | مؤهل متوسط - حد أقصى 35 سنة - خبرة سنة على الأقل.

 فني صيانة ميكانيكا | مؤهل متوسط - حد أقصى 35 سنة - خبرة سنة على الأقل.

فني صيانة تبريد | مؤهل متوسط - حد أقصى 35 سنة - خبرة سنة على الأقل.

مندوب مبيعات | يشترط مؤهل دراسي - حد أقصى 30 سنة.

سائق رخصة مهنية | إجادة القراءة والكتابة - يشترط خبرة.

سائق كلارك | يشترط خبرة.

مراقب أمن | مؤهل متوسط - يشترط خبرة.

عامل إنتاج | مؤهل متوسط - حد أقصى 30 سنة.

وظائف

أماكن العمل

- فرع بهتيم.

- فرع الإسكندرية.

- فروع الدلتا «المنصورة - كفر الشيخ - البحيرة - طنطا - المنوفية - بنها - الشرقية».

- فروع الصعيد.

- فرع شبرامنت.

- فرع القطامية.

مع إمكانية إجراء المقابلة في مكان العمل «المحافظة» الخاصة للمرشح.

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