وظائف خالية في وزارة المالية.. قدم الآن

يبحث عدد من المواطنين، عن وظائف وزارة المالية والتي أعلنتها بوابة الوظائف الحكومية، حيث تم فتح باب التقديم لعدد من الوظائف القيادية الشاغرة في وزارة المالية.

وظائف خالية بـ وزارة المالية

وتقدم الطلبات والمستندات باليد برسم رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة المالية، خلال الفترة من 1 أبريل الجاري حتى 9 مايو المقبل، ولمزيد من التفاصيل والاستفسار، يستمر التقديم عليها لمدة 40 يومًا، ابتداءً من اليوم، وحتى 9 مايو المقبل.



مدير عام الإدارة العامة للبرمجة والتطبيقات بالإدارة المركزية للنظم والدعم الفني لنظم المالية العامة بقطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة.

مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بالإدارة المركزية لإدارة الإستراتيجية.

مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالإدارة المركزية للموارد البشرية.

مدير عام الإدارة العامة للنشر الإلكتروني لبيانات ومعلومات المالية العامة بالإدارة المركزية للذكاء الاصطناعي والإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني لمعلومات المالية العامة بقطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة.

شروط شغل الوظائف الخالية بوزارة الخالية

- القدرة على القيادة والتوجيه.

- القدرة على التخطيط ورسم الخطط والسياسات والإجراءات، بما يكفل تحقيق الأهداف.

- القدرة العالية على حل المشكلات وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

- مؤهل عالي يتناسب مع نوع وطبيعة العمل.

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرًة، بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

- المعرفة الكافية بالقواعد والنظم واللوائح التي تحكم مجال عمل الوظيفة.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

المستندات المطلوبة للوظائف الخالية بالمالية





بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل بالملف الأصلي.

بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل.

المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

مقترح وافي لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.

7 صور شخصية حديثة.

7 صور من بطاقة الرقم القومى سارية وجه أمامى وخلفي بورقة واحدة.

نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان