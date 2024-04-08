4 وظائف قيادية شاغرة وزارة المالية.. تفاصيل

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الوظائف الخالية التي أعلنت وزارة المالية، عبر الموقع الإلكتروني لـ بوابة الوظائف الحكومية، عن توفر 4 وظائف خالية من النوع القيادي.

حيث تحتاج الوزارة إلى تعيين:-

- مدير عام للإدارة العامة للنشر الإلكتروني لبيانات ومعلومات المالية العامة بالإدارة المركزية للذكاء الاصطناعي

- مدير عام للإدارة العامة للبرمجة والتطبيقات بالإدارة المركزية للنظم والدعم الفني لنظم المالية

- مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بالإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية- مدير عام للإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالإدارة المركزية للموارد البشرية.

بيانات الاتصال:

على من تنطبق عليه شروط شغل الوظائف التقدم بالطلب باليد لـ الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

تنتهي مهلة التقدم لهذه الوظيفة في 9/5/20244.

وجاءت تفاصيل الوظائف كالآتي:

شروط شغل الوظائف:

- مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

- القدرة على القيادة والتوجيه.

- القدرة العالية على التخطيط ورسم البرامج والسياسات والإجراءات بما يكفل

تحقيق الأهداف.

- القدرة العالية على حل المشكلات وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

- القدرة على الإبداع والابتكار ومواكبة التغيير.

- امتلاك مستوى عال من مهارات الاتصال.

- لديه مهارة تحليلية ممتازة وقدرة على التحليل المنطقي وربط الموضوعات.

- اجتياز التدريب اللازم المقرر في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2216 ولائحته التنفيذية.

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

- المعرفة الكافية بالقواعد والنظم واللوائح التي تحكم مجال عمل الوظيفة.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.



المستندات المطلوبة لشغل الوظائف



على من يرغب بالتقدم لهذه الوظائف عليه أن يوفر المستندات التالية:

- بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل.

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها، الدورات التدريبية والشهادات.

- مقترحًا وافيًا لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.

- أسطوانة مدمجة ( يراعي أن تكون بالشكل الآتي )، حيث يتم تقسيم الأسطوانة المدمجة إلى فولدرات منفصلة كما هو موضح بعد:

- صورة شخصية بصيغة PDF.

- صورة من بطاقة الرقم القومى سارية وجه أمامي وخلفي بورقة واحدة بصيغة PDF.

- نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان، بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم بصيغة PDF.

- بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل مرفقًا بها المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة ( بصيغة PDF ).

- مقترحًا وافيًا لتطوير الوظيفة المتقدم إليها بصيغة PDF.

- ملفين ورقي (أصل + صورة): عدد 7 صور شخصية حديثة مقاس 6x4 (بالملف الأصلي)،

عدد 7 صور من بطاقة الرقم القومى سارية وجه أمامي وخلفي بورقة واحدة.

- نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان.

- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل بالملف الأصلي.