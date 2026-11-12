رئيس "المطابع الأميرية": الطباعة الرقمية تتيح تنفيذ نسخة واحدة أو ألف نسخة بالجودة نفسها

قال أشرف إمام عبد السلام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، إن الإدارة العامة للتجهيزات الفنية تُعد من الإدارات الأساسية داخل الهيئة، إذ تتولى المراحل الأولى لإعداد المطبوعات وتجهيزها قبل انتقالها إلى مراحل الطباعة والإنتاج، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي من خلال استخدام تقنيات الطباعة الرقمية إلى جانب أساليب الطباعة التقليدية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ تطور تقنيات الطباعة أدى إلى الانتقال من نظام "CTF" الذي يعتمد على نقل التصميم من الكمبيوتر إلى الفيلم، إلى نظام "CTP" الذي ينقل التصميم من الكمبيوتر مباشرة إلى اللوح الطباعي الوسيط المعروف باسم "الزنكاية"، لتنتقل بعد ذلك إلى ماكينات الأوفست وتُستخدم في الطباعة.

وأوضح أن الهيئة تستخدم أيضاً تقنية "CTC"، التي تتيح الانتقال من التصميم على الكمبيوتر إلى الطباعة مباشرة دون الحاجة إلى إنتاج لوح طباعي وسيط، إذ يمكن للعميل تصميم المطبوع على الجهاز ثم طباعته فوراً باستخدام ماكينات الطباعة الرقمية، سواء التي تعمل بتقنية الليزر أو الحبر النفاث، لافتاً إلى أن المطابع الأميرية تمتلك النوعين، ويُحدد اختيار الماكينة وفقاً لطبيعة المطبوع المطلوب.

وأكد أن الطباعة الرقمية تتميز بإمكانية إنتاج نسخة واحدة أو ألف نسخة مع الحفاظ على مستوى الجودة نفسه، بحيث تكون النسخة الأولى مطابقة للنسخة الأخيرة، وهو ما يمنح الهيئة مرونة في تلبية احتياجات العملاء وفقاً للكميات المطلوبة.