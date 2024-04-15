بشرى للمهندسين.. وظائف خالية بوزارة الموارد المائية والري

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى عن حاجتها لعدد من المهندسين تخصص ( مدنى - ميكانيكا - كهرباء ) للعمل بالوزارة والجهات التابعة لها عن طريق الندب / الإعارة وفقا للشروط الآتية :

_أن يكون المتقدم من العاملين بالجهات التي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ أو من العاملين بإحدى شركات قطاع الأعمال العام .

_أن يكون المتقدم حاصل على مرتبة - ممتاز / كف " عن آخر عامين .

_تقدم الطلبات برسم الدكتور رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير من خلال البريد الالكتروني مرفقا به المستندات التالية :

[email protected]

صورة بطاقة الرقم القومى " سارية - مدون عليها رقم الهاتف .

مع إفادة معتمدة بموافقة جهة عمل المتقدم للوظيفة على انتدابه / إعارته للعمل بالوزارة والجهات التابعة لها ( المركز القومى لبحوث المياه والمعاهد التابعة له - مصلحة الرى - مصلحة الميكانيكا والكهرباء- هيئة الصرف - هيئة حماية الشواطئ - هيئة السد العالى هيئة المساحة ) .

مع إضافة بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل الأصلية محدد به طبيعة العمل في الجهة التي يعمل بها والمستوى الوظيفي وتاريخ الالتحاق بالخدمة والموقف من الجزاءات والإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية .

بالإضافة إلى صورة المؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى إن وجد .

مع العلم سيكون العمل في إحدى جهات الوزارة المشار اليها بعاليه أو الإدارات التابعة لها بجميع محافظات الجمهورية وسيتم مراعاة محل الإقامة الخاص بالمتقدم .

كما أوضح البيان موعد بدء تلقى الطلبات اعتبارا من ١٥ / ٢٠٢٤/٤ ولمدة شهرين .