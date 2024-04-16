وظائف خالية بجهاز شؤون البيئة| الشروط والتقديم

يبحث عدد كبير من المواطنين على محركات البحث عن الوظائف الخالية التي أعلنتها بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بجهاز شؤون البيئة في مهمة باحث شؤون بيئة «ج» تعيين، على أن يستمر التقديم للوظائف لمدة 15 يوما وحتى يوم 30-4-2024.

طبيعة الوظيفة الخالية

ويعمل المقبولون في الوظائف بكل التقسيمات البيئية بالوزارة والجهاز وفروعه، وتكون مهمته تقييم التأثير البيئي للأنشطة والمشروعات المختلفة وتحليل التغييرات البيئية وتقديم التقارير الفنية الخاصة بها.

المستندات المطلوبة للتقديم في الوظائف

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو جهاز شئون البيئة وجهين بحسب الأحوال.

- الصورة الشخصية.

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث.

وظيفة

المهارات الفنية المطلوبة

يشترط للتقديم في وظائف جهاز شؤون البيئة توافر المهارات الفنية الآتية:

- القدرة على الملاحظة والتحليل.

- القدرة على العمل بالجماعة.

- القدرة على إدارة الوقت.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- إجادة الحاسب الآلى وتطبيقاته.

- الإلمام بالقوانين واللوائح والأنشطة التي تحكم نظم العمل.

شروط التقديم للوظيفة



- أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ، بكالوريس علوم بتقدير جيد على الأقل.

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 عاما.