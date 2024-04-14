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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بيل جيتس يكشف عن الوظائف التي ستنجو من الذكاء الاصطناعي

بيل جيتس يكشف عن
بيل جيتس يكشف عن الوظائف التي ستنجو من الذكاء الاصطناعي

تحدث الملياردير بيل جيتس المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، عن وظائف القطاعات الثلاثة التي لن يستطيع الذكاء الاصطناعي السيطرة عليها.    

 

وخلال محادثة بودكاست مع سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، المطورة لـ ChatGPT، أعرب بيل جيتس عن حيرته بشأن قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي "النموذجية اللغوية الكبيرة" مثل ChatGPT على معالجة وتقليد المعلومات النصية المعقدة، مثل أعمال ويليام شكسبير. 

 

وأكد بيل جيتس أن أفضل ثلاثة مسارات وظيفية للخريجين الجدد هي تلك الموجودة في الطاقة البديلة، والعلوم الحيوية الصحية، وتطوير الذكاء الاصطناعي نفسه.

 

وتابع جيتس "لقد أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الوصول إلى التعليم والصحة العقلية وغيرها من الأمور الأخرى".

 

وأحد أمثلة الرعاية الصحية التي استشهد بها جيتس هو أن روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تسهل على المرضى التعرف على مخاطرهم الشخصية للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وتقييمها بشكل أفضل، مشيرًا إلى أنه "بالنسبة للعديد من الأشخاص، قد يكون التحدث إلى طبيب أو ممرضة حول تفاصيل المرض أمرًا غير مريح".

 

 

 

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