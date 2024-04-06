الدولار يرتفع بعد بيانات تقرير الوظائف الأمريكية واحتمالية تأجيل خفض الفائدة

ارتفع الدولار الأميركي، بعد ارتفاع عدد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة بوتيرة أكبر من المتوقع في مارس مما قد يدفع مجلس الفدرالي الأميركي لإرجاء خفض معدلات الفائدة في 2024، لكنه يتجه نحو خسارة أسبوعية.

وكشف تقرير لوزارة العمل الأميركية، الجمعة، عن زيادة الوظائف غير الزراعية بواقع 303 آلاف وظيفة الشهر الماضي، وهو أعلى من التوقعات بزيادة 200 ألف وظيفة في المتوسط خلال مارس، بحسب استطلاع لرويترز.

وارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.048% إلى 104.27 نقطة، بعد ارتفاعه إلى 104.690. وشهد الدولار أسبوعاً مضطرباً مع انخفاضه من أعلى مستوى له في خمسة أشهر إلى أدنى مستوى في أسبوعين.

وجاء هذا التراجع بعد تباطؤ غير متوقع في نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة مما عزز توقعات خفض أسعار الفائدة.

وانتعشت العملة الأميركية بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي في منيابوليس، نيل كاشكاري، الخميس 5 أبريل التي أشار فيها إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد لا تحدث هذا العام إذا ظل التضخم مرتفعاً.

وتراجع الين 0.14% أمام الدولار إلى 151.540، بينما تواصل السلطات اليابانية التصدي للتراجع الكبير في قيمة عملة بلادها.

وأعلن وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، الجمعة، عزم الحكومة اتخاذ الإجراء المناسب فيما يتعلق بالانخفاض الحاد في قيمة الين.

ونقلت صحيفة أساهي اليابانية عن محافظ بنك اليابان كازو أويدا قوله، إن البنك المركزي يمكن أن "يرد من خلال السياسة النقدية" إذا أثر ضعف الين على اقتصاد البلاد بطرق يصعب تجاهلها.

وأضاف أويدا أن التضخم من المرجح أن يتسارع خلال الفترة من "الصيف إلى الخريف"، مع احتمالية ارتفاع الأسعار بسبب الزيادات الكبيرة في الأجور، في أقوى تلميح منه حتى الآن إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأشهر المقبلة.

واستقر اليورو في أحدث تعاملات عند 1.0837 دولار، في حين انخفض الجنيه الإسترليني 0.04% إلى 1.264 دولار. وانخفض الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.08% إلى 0.658 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، تراجعت بتكوين 0.53% إلى 67589 دولاراً.