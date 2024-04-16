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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

لطلاب الثانوية العامة 2024.. كليات توفر فرص عمل حقيقية بعد التخرج|تفاصيل كاملة

وظائف
وظائف

شهد التعليم العالي خلال السنوات الماضية القليلة طفرة غير مسبوقة من حيث استحداث برامج جديدة وافتتاح كليات جديدة تواكب سوق العمل المحلي والعالمي.

وأكد الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن وظائف المستقبل تتسم بعدة خصائص جميعها في الكليات التي تم استحداثها والتي تواكب السوق المحلي والعالمي، لافتا إلى أن الاتصالات والنانو تكنولوجى وكليات العلوم التطبيقية.

وأضاف حسن شحاتة خلال تصريحاته لـ صدي البلد أنه يوجد  تغيرات في كليات المستقبل، لافتا إلى أن العالم أجمع يتجه نحو التكنولوجيا الحديثة والكليات ذات الصلة بالتكنولوجيا.

وأشار حسن شحاتة إلى أن الجامعات المصرية لديها طفرة غير مسبوقة في عدد الكليات حيث الجامعات المصرية تفتتح برامج وكليات جديدة كل عام تواكب سوق العمل.

وأوضح حسن شحاتة أن بعض الجامعات المصرية تنفرد بكليات ليس لها مثل بالشرق الاوسط مثل كلية كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي بجامعة القاهرة.

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وأضاف أنه بعد التطور الهائل فيالبنية التحتية  بالتعليم العالي كان لابد من تطوير برامج الكليات واستحداث كليات بديلة تتماشي مع سوق العمل مشيرا الى إن هناك توجه لإنشاء العديد من الكليات الجديدة ويوجد العديد من الكليات الحديثة في تنسيق الجامعات 2024 هي  كليات الذكاء الاصطناعي وعلوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء» ببنى سويف وكلية الدواء الطبيعي بالسويس وكلية تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة اسيوط وكلية تكنولوجيا المصايد والأسماك (جامعة أسوان) كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة. 

كليات جديدة تواكب سوق العمل مباشرة:

1-  كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة والتأهيل بجامعتى بنى سويف والزقازيق.

2-  كلية الثروة السمكية بجامعات قناة السويس وأسوان وكفر الشيخ.

3-  كلية الذكاء الاصطناعى بجامعات القاهرة وكفر الشيخ وسوهاج تضم تخصصات صناعة الروبوت والألعاب.

4-  قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية توفر العديد من فرص العمل فى مراكز التأهيل والإصابات.

5- كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنى سويف.

6-  معهد النباتات الطبية والعطرية فى جامعة بنى سويف يؤهل للعمل فى تركيبات الأدوية.

7-  معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر.

8-  قسم الإعلام الأفريقى بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة.

9-  برنامج التكنولوجيا الحيوية بكلية العلوم جامعة القاهرة.

10-  كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجى بجامعة القاهرة.

11- برنامج الترجمة التخصصية من وإلى الألمانية بآداب القاهرة "ساعات معتمدة"

12-  برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها بآداب القاهرة.

13- تخصص الميكاترونيكس بهندسة القاهرة "ساعات معتمدة"

14- كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

15- كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة الدلتا.

16-   الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية.

17-  كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان.

18-  كلية التعليم الصناعى.

19- برنامج جورجيا بكلية التجارة جامعة القاهرة "ساعات معتمدة بمصروفات"

20- معهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة بنى سويف.

21- معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة المنصورة.

22- كلية رياض الأطفال.

23-  معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية.

24- المعهد القومى لعلوم الليزر بجامعة القاهرة.

25- كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق.

26- كليات ومعاهد التمريض المختلفة لأن سوق الطب المصرى يواجه نقص شديد فى التمريض المؤهل.

27- مركز بحوث ودراسة التنمية الريفية بكلية الزراعة جامعة القاهرة.

28- كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف.

التعليم العالي برامج جديدة افتتاح كليات جديد سوق العمل الاتصالات النانو تكنولوجي كليات العلوم التطبيقية

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