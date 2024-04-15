بنسبة 30%.. الوسائل الحديثة للزراعة تزيد من إنتاجية المحاصيل| تفاصيل

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس السابق، إن القطاع الزراعي في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة من حيث اتساع المساحات الخضراء واستكمال عدد من المشروعات التنموية بشكل كبير .

وتابع جلال خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن "المشروعات التنموية الزراعية تسد جزءا كبيرا من فجوة المحاصيل الزراعية داخل مصر"، مضيفا: "استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة يزيد من إنتاجية المحاصيل الزراعية بنسبة تقترب من 30 في المائة، والمحاور الجديدة في شبكة الطرق مكنتنا من الوصول إلى مساحات جديدة صالحة للاستصلاح الزراعي".

وأوضح عميد زراعة عين شمس السابق أن الزراعة ركن اساسى في اقتصاد الجمهورية الجديدة مما يؤكد اهتمام الدولة بهذا القطاع بشكل ملحوظ، مشيرا إلى تأسيس البنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، خاصة محطات الرفع العملاقة وشبكات المياه وخطوط الري، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

وأكد الدكتور احمد جلال أهمية زيادة الرقعة الزراعية سواء في كافة أنحاء الجمهورية والتي سوف تنعكس بشكل إيجابي على قطاع الزراعة في مصر، وتؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح.

زيادة الأمن الغذائي

وأوضح جلال أن مساحات الأرض الصالحة للزراعة ستعمل على تنمية الاقتصاد وزيادة نسبة الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية.