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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على شروط قبول المعيدين بالجامعات.. ونصائح ذهبية للتفوق

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، إنه لابد من توافر عدة شروط ليتم تعيين الطالب معيدا  وهي ان يكون الطالب من اوائل الدفعة، مشيرا الي انه لابد من اجراء مقابلات شخصية للتأكد من سلوكه نفسيا .

وأكد حمزة خلال تصريحاته لصدى البلد، أنه في  جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في مجموع الدرجات وعند التساوي في هذا المجموع يفضل الأعلى تقديرا في مادة التخصص، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في درجات مادة التخصص وعند التساوي في هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة، منوها بأنه يشترط فيمن يعين معيدا أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ومن جانبه قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس ، إن التقديرات الجامعية في العلامات والتقييمات التي يتم منحها للطلاب في نهاية كل مقرر دراسي أو في نهاية الدراسة الجامعية بشكل عام، تلعب دورًا مهما في سوق العمل، حيث يتطلب من معظم أصحاب العمل الاطلاع على تقديرات الطلاب كجزء من عملية التوظيف.

تقديرات جيدة

وأكد شحاتة خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أن الحصول على تقديرات جيدة في الجامعة ليس مجرد مسألة حصول على درجات عالية، بل يتطلب أيضًا العمل الجاد والمثابرة والمشاركة الفعّالة في الأنشطة الأكاديمية والمجتمعية. 

وأشار الدكتور حسن شحاتة إلي الاستعداد جيدًا للدروس والمحاضرات والمشاركة الفعّالة في النقاشات الأكاديمية يتطلب قراءة إضافية وإعداد للمواد الدراسية قبل الدروس والتأكد من فهم المفاهيم الأساسية.

وأكد شحاتة، على التركيز على العمل الجماعي لتعزيز فرص حصولهم على تقديرات جيدة من خلال المشاركة في العمل الجماعي مع زملائهم في الدراسة، فالتعاون والتفاعل مع الآخرين يعزز الفهم ويساعد على تحقيق نتائج أفضل.

 وشدد أستاذ المناهج، على تنظيم الوقت موضحاً ،أنه من المهم أن يقوم الطلاب بتنظيم وقتهم بشكل جيد لضمان تلبية جميع المتطلبات الأكاديمية في الوقت المحدد ،بالاضافة إلي استخدام جداول زمنية وتحديد أولويات العمل لتحقيق أقصى استفادة من الوقت المتاح.

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