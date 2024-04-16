لو لسه متخرج.. وظيفة بمرتبات مجزية| الحق قدم

بمجرد الحصول على الشهادة والتخرج من الجامعة تبدأ رحلة الشباب للبحث عن وظيفة تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها وتخصصاتهم وعليه تسعى الدولة إلي توفير فرص عمل جيدة للشباب.



وظائف جديدة للشباب الخريجين



ويقدم موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وظائف وفرصا عدة يختار الشاب ما يناسبه من وظيفة وفقا للشروط التي يجدها متوافرة لديه.



ويوفر موقع فرصنا أكثر من وظيفة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة وأيضا توفير وظائف مميزة تضمن لهم راتب مادي جيد .



تفاصيل وظائف موقع فرصنا



ويمكن للراغبين في التقديم على فرص عمل موقع فرصنا التوجه مباشرة إلي الشركة المعلنة أو التقديم عبر الموقع نفسه.

تخصصات فرص عمل موقع فرصنا



وتتوافر فرص عمل فى إحدى شركات السياحة المصرية، لموظفي سياحة دينية، وذلك للعمل من مقر الشركة بمحافظة الإسكندرية، مقابل الحصول على عدد من المميزات، ورواتب مجزية قابلة للتفاوض حسب الخبرة.

شروط فرص عمل موقع فرصنا

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين التقديم على فرص عمل موقع فرصنا وتتضمن مايلي:-

- الحاسب الآلي: جيد.

- المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

- مايكروسوفت أوفيس: جيد.

- الجنس المطلوب: ذكور.

- القدرة على العمل تحت ضغط.

- الوظيفة بخبرة أو بدون.

ويقع مقر العمل في أفرع الشركة في مناطق: «سيدي بشر- محطة الرمل- ميامي- الإسكندرية»، وذلك بشرط توفر المتطلبات التالية:

تفاصيل وظائف موقع فرصنا

- شرح برامج العمرة والحج للعملاء.

- القدرة على شرح المناسك الدينية ومرافقة مجموعات المعتمرين والحجاج.

- تقديم معلومات دقيقة بشأن مسارات وتواريخ السفر والإقامة في الفنادق.

- القيام بعمليات البيع وإغلاقها يوميًا وفقًا للإجراءات المتبعة في الشركة وسياساتها.

- المساعدة في حل جميع شكاوى العميل، والاهتمام باقتراحاته.

- التواصل بطريقة مهذبة ومحترمة مع العملاء.

مميزات وظائف موقع فرصنا



ويحصل الملتحق بالوظائف المعلنة على مجموعة من المميزات والتي تتضمن مايلي:-

- الرواتب قابلة للتفاوض، ويُحتسب الوقت الإضافي بتلك الوظيفة

- وجود تأمينات صحية وتأمينات اجتماعية



طريقه التقديم على الوظائف المعلنة



وللتقديم يمكن زيارة موقع توظيف مصر ثم الضغط على «تقدم للوظيفة» وتسجيل الدخول على حسابك، أو إنشاء حساب جديد إن لم يكن لديك حساب مسجل على الموقع.