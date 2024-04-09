لحديثي التخرج.. فرص عمل جديدة في بنك مصر | تفاصيل

يسعي حديثو التخرج بمجرد الحصول علي الشهادة الجامعية إلي البحث على فرص عمل والاستعداد لسوق العمل وعليه هناك العديد من الوظائف الشاغرة التي توفرها البنوك للخريجين والتي من بينها وظائف بنك مصر.

فرص عمل لحديثي التخرج فى البنوك

فرص عمل جديدة أعلن عنها بنك مصر داخل المقر الرئيسي بالبنك، مع ضرورة توافر بعض الشروط للتقديم على الفرص المتاحة.

تخصصات فرص عمل بنك مصر

وتتوافر فرص بنك مصر عن حاجته للشباب للعمل في وظائف ممثلين خدمة عملاء لحديثي التخرج من الشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، سواء كانوا خريجي كليات تجارة أو ما يعادلعا من شهادات، جاء ذلك عبر صفحة البنك الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد».

حيث يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في العمل في المجال المصرفي من الحاصلين على مؤهلات مناسبة لتلك الوظائف من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات.



المهام الوظيفية ل فرص عمل بنك مصر



وهناك مجموعة من المهام الوظيفية التي يجب علي الملتحق فى فرص عمل بنك مصر القيام بها يمكن وتشمل ما يلي :-

- تنفيذ مجموعة متنوعة من المعاملات والخدمات التي تشمل قبول المدفوعات لأنواع مختلفة من الحسابات، وصرف الشيكات، والتحقق من أرصدة الحسابات، وتحويل الأموال.

- التأكد من موازنة درج النقود مع ورقة التسوية واسترداد أي نقص / زيادة.

- تقديم الخدمات لجميع العملاء لضمان المستوى الأمثل لرضا العملاء وحل جميع المشكلات.

- يحدد الفرص لتنمية العلاقات مع العملاء من خلال عملية البيع المنضبطة.

- العمل على تحقيق الخطة المستهدفة للفرع.

- توجيه العملاء لاستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية المختلفة.

شروط فرص عمل بنك مصر



وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين التقديم على وظائف بنك مصر وتتضمن مايلي:-

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف من سكان جنوب سيناء فقط.

- أن يكون المتقدم للوظاىف لديه خبرة من 0 إلى 3 سنوات.

- أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس من أي جامعة معتمدة.

- أن يكون حاصل على تقدير جيد فيما فوق.

- أن يكون المتقدم للوظائف من حديثي التخرج لعام (2021/2022/2023).

- أن يكون سن المتقدم للوظائف بحد أقصى 28 عاما.

طريقة التقديم على وظائف بنك مصر



ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على فرص عمل بنك مصر القيام بزيارة الموقع الالكتروني للبنك ثم الضغط على «مجالات التعيين الرئيسية» للتحقق من الوظائف الشاغرة من خلال صفحة البنك على موقع الوظائف LinkedIn.