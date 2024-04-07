26 ألف دولار.. فرص عمل في السفارة الأمريكية بالقاهرة.. تفاصيل

يسعي الكثير من المواطنين إلي البحث عن فرص عمل مميزة وعليه فإن السفارة الأمريكية بالقاهرة أعلنت عن حاجتها إلي وظيفة أخصائي زراعي .



فرص عمل السفارة الأمريكية بالقاهرة



وتتوافر فرص عمل السفارة الأمريكية في القاهرة حيث أعلنت السفارة عبر موقعها الرسمي الحاجة إلى أخصائي زراعي براتب مادي يبلغ 26,098 دولارًا أمريكيًا / في السنة.

تفاصيل فرص عمل السفارة الأمريكية بالقاهرة

تسعى سفارة الولايات المتحدة إلى إيجاد قوة عاملة متنوعة تتمتع بفرص متساوية للجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو العمر أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الحالة الاجتماعية .

ووفق السفارة الأمريكية بالقاهرة يكون تاريخ البدء بالوظيفة المعلنة خلال فترة معقولة بعد استلام تصريح الوكالة حيث يحصل الملتحق بالوظيفة المعلنة علي راتب مادي 26,098 دولارًا أمريكيًا/في السنة علما بأنه سيكون آخر موعد للتقديم على الوظيفة المعلنة 04/09/2024.



وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة



أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن حاجتها إلى مساعد البروتوكول (نائب مدير البروتوكول) بمرتب مادي يبلغ 10,518 دولارًا أمريكيًا/في السنة علي أن يكون آخر موعد للتقديم 18/04/2024.



طريقة التقديم على فرص عمل السفارة الأمريكية



ويمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على فرص عمل السفارة الأمريكية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بها، واختيار الوظيفة المطلوبة، وإدخال جميع البيانات والمستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة.



وتوفر السفارة الأمريكية بالقاهرة العديد من الوظائف الشاغرة حيث تعلن بشكل دوري عن حاجتها لبعض التخصصات والتي يمكن للمواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط التقديم علي الفرص المتاحة.

وتوفر السفارة الأمريكية راتبا مميزا حسب التخصصات المطلوبة.