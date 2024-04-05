المنوفية: توفير 109 فرص عمل للشباب بالتعاون مع شركات القطاع الخاص

كشف اللواء إبراهيم أبو ليون محافظ المنوفية عن توفير 109 فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة خلال شهر مارس وذلك من خلال إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام وبالتنسيق مع المصانع وشركات القطاع الخاص داخل وخارج نطاق المحافظة ، مؤكداً أن الدولة المصرية تولي إهتماماً كبيراً بالشباب وتأهيلهم لسوق العمل وذلك ضمن رؤية متكاملة للإرتقاء بمستوي الحياة المعيشية للمواطنين تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .



وأكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون في التواصل الدائم والمباشر مع كافة شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل جادة وحقيقية للشباب ، وإعداد حصر شامل وبصفة دورية لكافة الوظائف المتاحة بمختلف التخصصات المتنوعة وفقاً للاشتراطات والضوابط المنظمة بهذا الشأن .



وتواصل إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام تنفيذ توجيهات محافظ المنوفية بتلقي طلبات الراغبين بمختلف مراكز ومدن المحافظة للحصول علي وظائف بالقطاع الخاص ، وتحرير خطابات ترشيح توظيف للشباب ( المؤهلات – غير المؤهلات ) بمختلف التخصصات وذلك بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص بمختلف الجهات المعنية بهدف تحسين مستويات الحياة المعيشية والحد من البطالة .