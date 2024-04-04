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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يوزع مساعدات مالية وعينية لـ100 حالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، لقاءاته بالحالات الإنسانية ضمن سلسلة "رد الجميل"، والتي يحرص على تنظيمها بصفة دورية لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم، وذلك تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك.

 جاء ذلك بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام، واللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، مديري مديريات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة.

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في بداية اللقاء، أكد محافظ المنوفية أن مكتبه  مفتوح دائماً للأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم، وأنه لا يدخر جهداً في تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية الشاملة لأهالي المحافظة، ولا سيما الحالات الأشد احتياجًا.

وقال إنه سيتم عقد لقاء آخر يوم الأحد القادم لتقديم الدعم اللازم لـ100 حالة أخرى من الأكثر احتياجا مراعاة لظروفهم الصحية لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، مقدماً خالص تهانيه القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات.

وقدم المحافظ مساعدات مالية لـ 100 حالة مستحقة من الحالات الإنسانية من أبناء المحافظة، كما قام بتسليمهم مساعدات عينية تضمنت مواد غذائية ولحوما وبطاطين بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 750 ألف جنيه لمساعدتهم على تلبية متطلبات حياتهم اليومية مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية.

وذكر أنه يتم صرف تلك المساعدات وفقاً لأعمال لجنة المساعدات المشكلة لفحص الطلبات للوقوف على مدى أحقية تلك الحالات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وخلال اللقاء، أجرى محافظ المنوفية حواراً مفتوحاً مع الحالات للاستماع إلى مطالبهم، موجهاُ الأجهزة المعنية بسرعة حلها فوراً كل في قطاعه، حيث كلف وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن 17 حالة مرضية بمستشفيات الجامعة والصحة والتأمين الصحي لإجراء الفحوصات الطبية لهم.

فيما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 14 حالات تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية، وكذا مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لـ 15 أسرة حتي يتمكنوا من صرف السلع التموينية المدعمة، وتكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع  عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية.
 

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأسر الاولى بالرعاية التضامن الاجتماعي حلول عيد الفطر المبارك

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