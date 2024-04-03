أوقاف المنوفية تحتفل بليلة القدر وتكرم حفظة القرآن الكريم بقصر ثقافة شبين الكوم

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة واللواء وليد البيلي لحضور احتفالية ليلة القدر وتكريم حفظة القرآن الكريم التي نظمتها مديرية الأوقاف بالمنوفية مساء اليوم بقصر ثقافة شبين الكوم ، وذلك ضمن برنامج المسابقة القرآنية الكبرى التي أطلقتها مديرية الأوقاف خلال شهر رمضان الكريم .

حضر الاحتفال الدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية ، الشيخ السعيد الصباغ رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية ، ورجال الأعمال الحاج صلاح خطاب ، المهندس أسامة مدكور، وعدد من قيادات مديرية أوقاف المنوفية وعدد من وكلاء الوزارة .



بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبه فقرة ابتهالات ومدائح نبوية ، وفى كلمته رحب وكيل وزارة الأوقاف بالحضور معرباً عن سعادته بتنظيم تلك الاحتفالية مؤكداً على أن الاحتفال بليلة القدر وتكريم حفظة القرآن الكريم يغرس في نفوس قلوب النشء عظمة الدين الإسلامي وما يحمله من معانى سامية ويجب علينا جميعاً تشجيع أبنائنا والعمل على إعدادهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات الكبرى وتقديمهم كنموذج يحتذى به في التحلي بأخلاق القرآن الكريم.

وخلال الاحتفالية تم تكريم 85 شاباً وفتاة وذوى الهمم وإهدائهم شهادات تقدير ومكافأة مالية تقديراً لتميزهم وحفظهم كتاب الله ، كما تم تكريم عدد من المحفظين بمختلف الإدارات على مستوى المحافظة ، وكذا عدد من العاملين المتميزين بمديرية أوقاف المنوفية .

وأكد محافظ المنوفية على اهتمام الدولة بإكرام أهل القرآن وخدمتهم مشيراً إلى أهمية وفضل حفظ القرآن الكريم والإلتزام بتعاليمه في عصرنا الحاضر لمواجهة كل التحديات والصعاب لما فيه من حكمة وتدبر لشئون حياتنا اليومية وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية ، موجهاً الشكر والتقدير للقائمين على هذا الحفل ولأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد في سبيل تفوق أبنائهم في حفظ كتاب الله وأكد على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم.