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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد محاكمة استمرت عامين.. براءة صحفي في المنوفية من تهمة التحريض على العنف

الصحفي احمد الباهي
الصحفي احمد الباهي

قررت محكمة جنايات وادي النطرون، برئاسة المستشار محي الدين إسماعيل محي الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار جمال سعيد الرحماني، عضو يمين الدائرة، والمستشار محمود زاهر الحسيني، عضو يسار الدائرة، بحضور وكيل النائب العام وأمين الجلسة وليد شعبان الأعصر، براءة الصحفي أحمد الباهي، من تهمة التحريض على العنف، وكذلك براءة باقي المتهمين بعد حكم غيابي بحبسه 15 عاما وبراءة جميع المتهمين الـ24 مما أسند إليهم من اتهام أمام الدائرة السابعة جنايات إرهاب شبين الكوم.

جاء ذلك بعد محاكمة استمرت عامين واتهام الصحفي أحمد الباهي بتهمة التحريض علي العنف على خلفية تغطية لحادث قتل في محافظة المنوفية، وما تلاه من تهم إثارة شغب من أهالي المتوفى، ومصرع زوجة عم المجني عليه بالخطأ بعد سقوط سور بلكونة بمنزل المتهمين عليها أثناء تلك الأحداث.

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شارك في الدفاع عن الصحفي أحمد الباهي في القضية المستشار سيد الدجوي، المحامي، بناءً على رغبة الجماعة الصحفية بالمنوفية، وكذلك الدكتور إبراهيم حمزة والمحامي عبد الرحيم كمال الذي تبنى القضية فور القبض على الزميل.

وعلى الرغم من أن الزميل الصحفي غير نقابي، كان لنقابة الصحفيين دور مشرف بحيث أعلنت تضامنها مع الزميل، وأرسلت محاميا للتضامن، وحضر جلسات المحاكمة العديد من الصحفيين بالمحافظة لمؤازرة الزميل.

 

المحامون أثناء قضية الباهي 
الزميل أحمد الباهي 
المستشار السيد الدجوى 



 

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