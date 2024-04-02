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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني " دور مايو 2024 " لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية المختلفة، بحضور  محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الرابع الابتدائي ستبدأ يوم  8 مايو المقبل وتستمر حتى يوم 12 مايو  2024، واختبارات الصف الخامس الابتدائي ستبدأ يوم 8 مايو وتستمر حتى 14 مايو 2024 وبخصوص اختبار الصف السادس الابتدائي فأنه يبدأ يوم 9 من مايو المقبل ويستمر حتى 14 مايو 2024.

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وأضاف مدير تعليم المنوفية أن اختبار دور مايو لصفوف النقل الإعدادي  الأول والثاني العام ستبدأ يوم 8 من مايو حتي 13 مايو 2024، فيما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية المهنية يوم 9 من مايو القادم وتستمر حتى 15 من مايو 2024 على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة يوم 16 من مايو وتستمر حتى 22 من شهر مايو 2024.

في ذات السياق تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم 20 إبريل وتستمر حتى 22 مايو 2024 حسب التشعيب ، أما بالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية لمدارس التربية الخاصة فقد تقرر  بدء الامتحان يوم 9 مايو وتستمر حتى يوم 15 مايو 2024 للصم وضعاف السمع ، ومن 16 مايو حتي 22 مايو 2024 للمكفوفين.

وفيما يخص امتحان صفوف النقل بمدارس التعليم الثانوي العام فسوف تبدأ من 15 مايو وحتى 29 مايو 2024 للصف الأول الثانوي، ومن 14 مايو وحتى 30 مايو 2024 للصف الثاني الثانوي .

وشدد محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعدادات بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة فضلا عن تجهيز اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب .

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