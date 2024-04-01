محافظ المنوفية يكرم المكتب الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، فريق المكتب الإقليمى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة فرع المنوفية برئاسة إيهاب حجازي المدير الإقليمي للجهاز ومنحهم شهادة تقدير وذلك عقب حصوله علي المركز الأول على مستوى الجمهورية لعام 2023 ، تقديراً لتميزهم وتفانيهم في مجال التمويل للمشروعات الاستثمارية والخدمية .

جاء ذلك بحضور أحمد علام نائب مدير الجهاز ، وخالد واصل مسئول مجمع الخدمات، ومحمود ندا مسئول التنسيق والمتابعة ، أحمد عبدالكريم مسئول الإقراض المباشر ، ومحمد صبحى مسئول الخدمات الغير مالية.



وأشار محافظ المنوفية إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة هو أحد وأهم آليات تدعيم التنمية الإقتصادية في الريف المصري وذلك من خلال التوسع في إقامة العديد من المشروعات في شتى المجالات لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والقضاء على البطالة ، موجهاً بضرورة التحسين المستمر لبيئة الأعمال الداعمة للمشروعات وتشجيع رواد الأعمال وتقديم التسهيلات والدعم الكامل لأصحابها.

أوضح المدير الإقليمى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة أنه بفضل جهود ودعم محافظ المنوفية في تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة ، تم دعم محافظة المنوفية بمبلغ 10 مليون جنيه كتمويل إضافي لتنفيذ مشروعات بنية أساسية كثيفة العمالة بمركز منوف تتضمن مشروعات صرف صحي وتطوير مدارس ، حيث تم التنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة للبدء في تنفيذ المراحل التمهيدية للبرنامج.



وقدم فريق المكتب الإقليمى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية تقديرا لدوره الرائد ورؤيته الإستراتيجية في رعاية رواد الأعمال ونشر ثقافة و فكر العمل الحر، فضلاً عن جهوده الميدانية المستمرة ومتابعته الدورية لكافة المشروعات التنموية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.