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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 156 محضر تمويني وضبط 3 أطنان علف مجهولة المصدر في المنوفية

حملات تموينية في
حملات تموينية في المنوفية

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية جهودها في شن حملاتها المكبرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية حفاظاً على حقوق المواطنين.

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أنه تم اليوم الأحد تحرير 156محضر تمويني ،وضبط 3طن أعلاف ونصف طن مواد غذائية، مشيراً إلى أن المحاضر تنوعت ما بين 76 محضر مخالفات مخابز و80 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار .

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وأضاف وكيل وزارة التموين أن من أهم القضايا التي تم ضبطها خلال الحملات التموينية تحرير محضرين جنح مركز الباجور ضد أصحاب محلات سلع غذائية لحيازتهم كمية قدرها 250كجم جبنة مطبوخة، 200 كجم زيت طعام بدون مستندات ومجهولة المصدر، وتحرير محضر جنح مركز تلا ضد المدير المسئول عن محل أعلاف لحيازته كمية وقدرها 3 طن علف بدون مستندات ومجهولة المصدر.

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وجميع المحلات والمصانع والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

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