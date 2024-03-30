وكيل صحة المنوفية تتابع حالة المصابين في حادث تصادم بمستشفى منوف ..صور

توجهت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، فوراً لمستشفى منوف العام ، لمتابعة حالة المصابين فور وصولهم للمستشفى والذي بلغ عددهم 23 حالة ووجهت برفع درجة الإستعداد القصوى بالمستشفى واستدعاء جميع الأطقم الطبية من الجراحة والعظام والمخ والأعصاب.

وأكدت خضر، أنه تم عمل جميع الأشعات من أشعة مقطعية وسونار وأشعة عادية وتلفزيونية على البطن للحالات كما تم عمل جميع الفحوصات للمصابين وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة ، وتم تحويل عدد "حالتين" لمستشفى الجامعة وباقي الحالات بمستشفى منوف العام ، حيث تم التعامل مع الحالات التي تحتاج للتدخل الجراحي بالعمليات ، وباقى الحالات يتم تقديم الخدمة الطبية لهم بالمستشفى .

رافقه في الزيارة في متابعة الحالات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية ، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات ، والدكتور حاتم طاحون مدير مستشفى منوف العام .