مصرع عامل وإصابة 22 في تصادم أتوبيس عمال وسيارة نقل بالمنوفية

لقي عامل مصرعه وأصيب 22 آخرين في حادث تصادم سيارة نقل مع أتوبيس عمال أثناء توجههم إلى أحد المصانع بمدينة السادات.

وقع الحادث علي طريق كفر داود البريجات بعد كوبري طملاي، حيث اصطدمت السيارة النقل مع أتوبيس العمال.

ونتج عن الحادث وفاة مشرف الخط باتوبيس العمالة، وإصابة 22 آخرين بكدمات وسحجات وكسور.

وقالت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية، أنه تم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي منوف، وتم تحويل أحد الحالات الي مستشفي شبين الكوم.

وأضافت أن الحالات يتم اسعافها وحالتهم ما بين كسور وكدمات وجروح حيث تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفي لإسعاف المصابين.