35 ألف جنيه.. أطفال المنوفية يتبرعون بمدخراتهم لشراء لبس العيد للمحتاجين

عادة سنوية اعتاد عليها اطفال مركز تلا في محافظة المنوفية لمساعدة المحتاجين، حيث نجحوا العام الماضي في جمع ما ادخروه في حصالاتهم لشراء لبس العيد للاطفال المحتاجين في القرية.

وتمكن الاطفال من جمع ما يقرب من 34 الف جنيه عملات متنوعة بين الجنيه المصري والدولار واليورو، حيث إن معظم أهالي تلا من المصريين في الخارج.

وقال محمد الحرش، أحد القائمين على المبادرة، إن جمعية العطاء اعتادت مساعدة المحتاجين من خلال حصالة الخير حيث يتم توزيع الحصالات علي الاطفال قبل 3 اشهر من شهر رمضان الكريم.

وأضاف أن الأطفال يدخرون فيها لشراء لبس العيد للمحتاجين من الأطفال من أبناء المركز الي جانب توزيع عيديات عليهم خلال عيد الفطر المبارك.

وتابع، أنهم جمعوا ما يقرب من 34 الف جنيه عملات متنوعة وتم فتح الحصالات في وجود الاطفال وفرحتهم، مؤكدا أنها عادة سنوية اعتادوا فيها علي مشاركة الاطفال معهم لإحساسهم بالمسئولية والتكافل.